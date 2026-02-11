TMW
Atalanta, lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro per De Ketelaere
Aggiornamenti sulle condizioni di Charles De Ketelaere, durante il riscaldamento pre-partita del match di lunedì scorso contro la Cremonese, il belga ha infatti riportato una lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Sono in corso valutazioni specialistiche per definire l’approccio terapeutico migliore.
La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì mattina, quando la squadra inizierà a mettere nel mirino i prossimi impegni di campionato. Alla ripresa, tutte le attenzioni dello staff medico saranno rivolte agli infortunati. Saranno da valutare le condizioni di Gianluca Scamacca, costretto al forfait per un problema all'anca accusato durante la rifinitura di domenica.
