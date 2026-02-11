Fantacalcio, i migliori attaccanti dopo 24 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori attaccanti per fantamedia dopo 24 giornate presi da Fantalab:
1 - Malen: 4 presenze - fantamedia 8.62 - media voto 6.38 - 4 gol
2 - Lautaro Martinez: 24 presenze - fantamedia 8.29 - media voto 6.44 - 14 gol - 4 assist - 3 ammonizioni
3 - Raspadori: 3 presenze - fantamedia 7.83 - media voto 6.50 - 1 assist
4 - Thuram: 18 presenze - fantamedia 7.69 - media voto 6.42- 7 gol - 3 assist - 2 ammonizioni
3 - Berardi: 13 presenze- fantamedia 7.64 - media voto 6.43 - 5 gol - 3 assist - 2 ammonizioni
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile