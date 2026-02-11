Pontedera in affanno, ma Banchieri è sereno: "Crediamo nel raggiungimento della salvezza"

Un ultimo posto che la squadra fatica a lasciare, arrivato a inizio 2026 con il ko nello scontro diretto con la Torres, e un'inversione di rotta che non è arrivata neppure con il cambio in panchina, avvenuto per altro il 3 dicembre scorso; il pari del weekend contro la Ternana, però, sembra essere stato un toccasana per l'ambiente, e il Pontedera si prepara quindi alla sfida di domani contro il Forlì, valevole per la 26ª giornata del campionato di Serie C che si sta giocando in turno infrasettimanale, con il B che sarà appunto di scena domani.

A fare il punto della situazione in casa granata, alla vigilia del match, è stato il tecnico Simone Banchieri: "Per salvarci dobbiamo vincere e dare continuità ai risultati - riportano i canali ufficiali del club -. Contro la Ternana ho visto una squadra mai doma e quella deve essere la base anche per la partita di Forlì e per le successive. Affrontiamo una squadra organizzata e ben allenata: servirà gestire bene i carichi durante la gara e scegliere con attenzione chi può garantire intensità per 90 minuti".

E conclude: "Giocheremo anche per Sy e Corradini. Crediamo tutti nel raggiungimento della salvezza, sostenuti dalla società e dai tifosi, che anche domenica hanno applaudito la squadra".