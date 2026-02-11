L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi

L'attesa sta finalmente per terminare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo dopo 3 mesi e dunque è sempre più vicino al rientro in campo. Nonostante le ultime buone prestazioni da parte di Luis Henrique, l'Inter e Chivu hanno bisogno dell'olandese, che anno scorso ha letteralmente trascinato i nerazzurri alla finale di Champions League.

Il suo apporto è indiscutibile, sia dal punto di vista difensivo, sia per quanto riguarda la fase offensiva. A testimoniarlo sono i dati: senza contare gli assist, la stagione 2024-2025 ha segnato 9 gol, nel 2025-2026 era già a quota 3 prima del problema alla caviglia, che lo ha costretto a operarsi. Difficile capire quanto gli ci vorrà per essere reintegrato e per ritrovare la forma, ma la notizia trapelata da Appiano Gentile fa sicuramente sorridere tutta l'Inter.

Marotta, Ausilio e Baccin hanno deciso di non intervenire sul mercato a gennaio, sia perché avevano notizie confortanti dall'ex PSV, sia perché comunque ora è rientrato Darmian, che può essere una valida alternativa all'ex Marsiglia. Lo stesso Dumfries ha precisato 3 giorni fa ai microfoni di NOS: "Per il mio rientro è questione di settimane, non c'è una data precisa, ma sono vicino".