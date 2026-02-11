Ufficiale
L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
L’Inter ha deciso di blindare uno dei talenti più brillanti del suo settore giovanile. Si tratta della centrocampista Rachele Giudici, classe 2008, già protagonista con la maglia dell’Italia Under 17 nei recenti campionati Europei (due gol in 4 gare) e al Mondiale (due gol in 5 presenze) di categoria che hanno riportato la nazionale giovanile azzurra nel gotha del calcio. Come si legge in una nota la calciatrice ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club nerazzurro:
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Rachele Giudici. La centrocampista classe 2008 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028".
