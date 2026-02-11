TMW Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto

Da questa mattina Roberto De Zerbi non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Tre giorni dopo il pesantissimo 5-0 incassato al Parco dei Principi contro il PSG di Luis Enrique, l'OM ha comunicato la decisione di separarsi dal manager bresciano. "A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club - proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore - si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno e la sua professionalità, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro".

L'Olympique Marsiglia dopo il secondo posto dello scorso campionato aveva portato avanti in estate una importante campagna di rafforzamento tenendo conto proprio delle indicazioni di De Zerbi. Tenendo conto del fatto che l'OM doveva affrontare una Champions che dopo il 3-0 incassato sul campo del Club Brugge, dopo il gol allo scadere di Trubin in Benfica-Real Madrid, è definitivamente svanita. In estate tra i vari acquisti erano arrivati anche Benjamin Pavard dall'Inter e Timothy Weah dalla Juventus, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Ma qual è la loro situazione? E potrà cambiare qualcosa dopo il cambio di guida tecnica?

Per quanto riguarda Pavard, l'idea con De Zerbi in panchina era quella di non riscattare il centrale francese al termine della stagione. Lo scorso 1° settembre l'Inter definì la sua cessione all'OM in prestito oneroso per 2.5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 15. Una operazione che permise alla società nerazzurra di acquistare, con la stessa formula, Manuel Akanji dal Manchester City. Su quest'ultimo nessun dubbio: l'Inter a fine stagione lo acquisterà. Anche dovesse tornare Pavard che a quel punto verrebbe nuovamente messo sul mercato. Per l'ex Bayern un nuovo cambio di squadra in estate è insomma oggi lo scenario più plausibile, a meno che col nuovo allenatore non cambi la sua storia all'OM.

Discorso diverso per Timothy Weah che la scorsa estate s'è trasferito in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus all'Olympique Marsiglia. Anche in questo caso s'è trattato di un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 14.4 milioni più 4.1 di eventuali bonus. Ma il diritto per lo statunitense si tramuterà in obbligo appena l'OM raggiungerà la matematica salvezza. E per questo traguardo manca davvero poco, nonostante gli ultimi risultati negativi.