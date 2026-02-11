Venezia ko dopo 12 risultati utili. Il capitano: "Avevamo già perso nel primo tempo"

Il ko interno contro il Modena che ha posto fine alla striscia di dodici risultati utili (11 vittorie e un pareggio con otto successi consecutivi) del Venezia ha fatto molto rumore in tutti gli ambienti legati alla Serie B.

Michael Svoboda, difensore e capitano del club lagunare, ha commentato la sconfitta arrivata ieri sul campo del 'Penzo' attraverso i microfoni della sala stampa:

"Abbiamo perso la partita nel primo tempo, non siamo partiti con l'atteggiamento giusto, eravamo molli. Nella seconda frazione abbiamo provato a rimettere in piedi la partita, ma non è mai semplice sotto di due gol. Arrivavamo da un periodo buono, sabato torniamo in campo per un'altra partita importante, dobbiamo già concentrarci per affrontarla nel migliore dei modi".