Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Questo pomeriggio prenderanno il via le gare dei play off (ottavi di finale) di Women’s Champions League con la Juventus ancora in corsa per un posto nei quarti della competizione. Ad aprire i giochi sarà l’Atletico Madrid che ospiterà in casa il Manchester United, mentre in serata l’altra formazione della capitale iberica, il Real, sarà di scena a Parigi contro il Paris FC.
Mercoledì invece sarà il turno della Juventus che andrà in Germania per sfidare il sempre pericolo Wolfsburg, ore 18:45, mentre a chiudere l’andata del turno saranno le campionesse in carica dell’Arsenal opposte alle belghe dell’OH Leuven.
Di seguito il quadro dei playoff e dei quarti di finale:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare d’andata
Mercoledì 11 febbraio
Atletico Madrid-Manchester United 18:45
Paris FC-Real Madrid 21:00
Mercoledì 12 febbraio
Wolfsburg-Juventus 18:45
OH Leuven-Arsenal 21:00
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Real Madrid-Paris FC 18:45
Arsenal-OH Leuven 21:00
Giovedì 19 febbraio
Juventus-Wolfsburg 18:45
Manchester United-Atletico Madrid 21:00
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Mercoledì 18 febbraio
Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco
Paris FC - Real Madrid vs Barcellona
OH Leuven - Arsenal vs Chelse
Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione
