Johnsen: "Palermo step importante per me. Abbiamo un sogno e speriamo di fare bene"

“Per me venire qui è un passaggio molto importante, ho 27 anni, quasi 28, e spero di poter essere importante in qualsiasi squadra, anche grande e ambiziosa come il Palermo”. Il centrocampista offensivo Dennis Johnsen ha parlato così del suo trasferimento nel mercato di gennaio nel corso della conferenza stampa di presentazione: “Sono molto contento di essere qui, ho parlato con i miei ex compagni a Venezia che ora sono qui (Pohjanpalo, Joronen e Ceccaroni NdR) e tutti loro mi hanno detto che Palermo è una bella città e che si trovavano bene qui. - prosegue il norvegese come riporta Tuttopalermo.net - Il mister in queste due partite mi sta lasciando libero di giocare, mi trovo bene in una posizione che mi consente di giocare con libertà”.

Spazio poi alle prime gare in rosanero e della sfida di ieri con la Sampdoria: “Penso di aver fatto bene nella prima partita e meno bene nella seconda, ma sono venuto qui per trovare continuità. Ieri abbiamo fatto un po' di fatica in alcuni momento della partita, che era difficile, ma abbiamo fatto vedere una mentalità vincente. - prosegue Johnsen tornando sul gol annullato – Non ho visto bene l’azione e non so se fosse fallo, ma sono un giocatore istintivo e appena ho visto Joel libero il modo più naturale per servirlo è stato fare una rabona”.

Il norvegese parla poi dell’ambiente siciliano e degli obiettivi: “Mi piace la gente qui, spingono tanto e spero di fare tanti gol e assist per aiutare la squadra e fare punti. Da qui a fine stagione abbiamo un sogno e speriamo di fare bene in questi ultimi mesi”.