TMW Radio Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"

Il giornalista Vittorio Oreggia è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Juventus: "Passo indietro nelle ultime gare? Ritengo che anche negli errori, la Juventus di Spalletti è meglio di quella di Tudor. E' stanca, giocano sempre i soliti, non ha ricambi. Quindi c'entra un fattore fisico anche. Pur bravi che siano, se giocano sempre poi è inevitabile che abbiano un calo fisico. Mi stupisco che Kalulu non abbia fatto ancora qualche stupidaggine o che McKennie non abbia una flessione, ma anche loro alla fine potrebbero calare. Le Juve in panchina offre poco. E poi c'è il problema strutturale del centravanti. Se contro la Lazio per 70' il tuo attaccante non tira, è un problema.

Dove vai senza centravanti? Quanti giocatori della Juve sarebbero titolari nell'Inter? Lo avesse la Juve qualche attaccante che ha l'Inter, non dico Lautaro, ma anche Pio Esposito...Un mercato di gennaio delle punte disordinato, non c'era una logica nella ricerca. Era la ricerca di un attaccante e basta. E' un po' la confusione che regna in società. Lì ci sarebbe bisogno di un regista, altro che in mezzo al campo. Inter, Como e Roma e in mezzo il Galatasaray: cosa mi aspetto? Sono realista, contro l'Inter il pronostico ti gioca contro, vedendo come giocano i nerazzurri la Juve deve fare una grandissima prestazione per vincere, e sarebbe un grande boost per le prossime partite. Il primo snodo è quello".