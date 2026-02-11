Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"

Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Oggi alle 17:07Altre Notizie
TMWRadio Redazione

Il giornalista Vittorio Oreggia è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Juventus: "Passo indietro nelle ultime gare? Ritengo che anche negli errori, la Juventus di Spalletti è meglio di quella di Tudor. E' stanca, giocano sempre i soliti, non ha ricambi. Quindi c'entra un fattore fisico anche. Pur bravi che siano, se giocano sempre poi è inevitabile che abbiano un calo fisico. Mi stupisco che Kalulu non abbia fatto ancora qualche stupidaggine o che McKennie non abbia una flessione, ma anche loro alla fine potrebbero calare. Le Juve in panchina offre poco. E poi c'è il problema strutturale del centravanti. Se contro la Lazio per 70' il tuo attaccante non tira, è un problema.

Dove vai senza centravanti? Quanti giocatori della Juve sarebbero titolari nell'Inter? Lo avesse la Juve qualche attaccante che ha l'Inter, non dico Lautaro, ma anche Pio Esposito...Un mercato di gennaio delle punte disordinato, non c'era una logica nella ricerca. Era la ricerca di un attaccante e basta. E' un po' la confusione che regna in società. Lì ci sarebbe bisogno di un regista, altro che in mezzo al campo. Inter, Como e Roma e in mezzo il Galatasaray: cosa mi aspetto? Sono realista, contro l'Inter il pronostico ti gioca contro, vedendo come giocano i nerazzurri la Juve deve fare una grandissima prestazione per vincere, e sarebbe un grande boost per le prossime partite. Il primo snodo è quello".

Articoli correlati
Oreggia: "Juve con limiti strutturali. Qualcosa bisogna cambiare" Oreggia: "Juve con limiti strutturali. Qualcosa bisogna cambiare"
Oreggia: "Juve, qualche giocatore già stanco. E ci sono difetti strutturali" Oreggia: "Juve, qualche giocatore già stanco. E ci sono difetti strutturali"
Vittorio Oreggia: "Difficoltà di Motta? In queste condizioni anche Guardiola avrebbe... Vittorio Oreggia: "Difficoltà di Motta? In queste condizioni anche Guardiola avrebbe problemi"
Altre notizie Altre Notizie
Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società" TMW RadioOreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Bonetti: "Roma, Malen fa sempre la cosa giusta. Deve arrivare in doppia cifra o..."... TMW RadioBonetti: "Roma, Malen fa sempre la cosa giusta. Deve arrivare in doppia cifra o..."
Stringara: "Juve, se Spalletti vuole Vlahovic un motivo c'è. Strano lo cerchi Allegri"... TMW RadioStringara: "Juve, se Spalletti vuole Vlahovic un motivo c'è. Strano lo cerchi Allegri"
La Roma racconta la storia di Enea, il più giovane abbonato: ha vinto la partita... La Roma racconta la storia di Enea, il più giovane abbonato: ha vinto la partita con la vita
Paganini: "Juve, per Vlahovic situazione cambiata con Spalletti. E sul Napoli..."... TMW RadioPaganini: "Juve, per Vlahovic situazione cambiata con Spalletti. E sul Napoli..."
Di Napoli: "Como sempre più maturo. Vedrei bene De Zerbi alla Fiorentina" TMW RadioDi Napoli: "Como sempre più maturo. Vedrei bene De Zerbi alla Fiorentina"
De Canio: "Napoli, Conte deve essere più sereno. Vergara può crescere ancora" TMW RadioDe Canio: "Napoli, Conte deve essere più sereno. Vergara può crescere ancora"
Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo Calciomercato Inter, due osservati speciali in casa Sassuolo
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
4 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Motor Valley 18:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine top news n.1 L'Inter riabbraccia Dumfries: l'olandese ha svolto parte del lavoro in gruppo dopo 3 mesi
Immagine top news n.2 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.3 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.5 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.6 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.7 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.2 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.3 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.4 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Oreggia: "Juve, dove vai senza centravanti? E serve un regista, ma in società"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bonetti: "Roma, Malen fa sempre la cosa giusta. Deve arrivare in doppia cifra o..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, l'ex Meluso: "Mi ero prefissato di prendere Sesko, non ci sono riuscito"
Immagine news Serie A n.2 Zanetti a Bormio per la gara di Super G: "Olimpiadi uniche. Qui venivo in ritiro con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Pellegrino ha rinnovato il contratto. Il centravanti ha firmato fino al 2030
Immagine news Serie A n.4 L'aneddoto di Meluso ai tempi del Napoli: "Mi ero fissato di voler prendere Sesko in attacco"
Immagine news Serie A n.5 Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la mimetica"
Immagine news Serie A n.6 Bentivegna rivela: "Dissi a no all'Inter per Milano: freddo e pioggia mi condizionarono"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Johnsen: "Palermo step importante per me. Abbiamo un sogno e speriamo di fare bene"
Immagine news Serie B n.2 Calvarese su Samp-Palermo: “Nessun fallo in occasione della punizione da cui nasce il pari"
Immagine news Serie B n.3 Venezia ko dopo 12 risultati utili. Il capitano: "Avevamo già perso nel primo tempo"
Immagine news Serie B n.4 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pontedera in affanno, ma Banchieri è sereno: "Crediamo nel raggiungimento della salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: in undici fermati per un turno. Squalificato anche mister Di Bari
Immagine news Serie C n.3 Cosenza e i problemi logistici: Buscè: "Da 20 giorni non riusciamo ad allenarci regolarmente"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi e Fondazione Cortina assieme: nuova maglia in occasione dell'Olimpiade
Immagine news Serie C n.5 Casertana-Crotone fra le polemiche: possibile insulto razziale nei confronti di Kallon
Immagine news Serie C n.6 Foggia ko nello scontro diretto contro il Picerno. Casillo: "Abbiamo incoraggiato la squadra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…