Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"

È arrivata oggi la nomina del nuovo tecnico del Como Women, con la panchina bianconera che è stata affidata a Paolo Tramezzani, che dopo l'esperienza con il Livorno maschile torna ad allenare in Italia.

Ai canali ufficiali del club comasco, queste le sue prime parole da neo allenatore: "È stata una scelta ponderata, condivisa con la mia famiglia e approfondita con il club. Ho trovato grande sintonia con la Società sul presente e sul futuro, e sono molto felice della decisione che ho preso. Mi piace pensare al calcio come a un progetto, non solo nell’immediato ma anche in prospettiva. Il mio obiettivo è dare il massimo per far crescere il club e le ragazze, costruendo insieme un percorso solido e duraturo. Aver vissuto e allenato all’estero mi ha permesso di sviluppare una mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women, con una proprietà straniera e una rosa composta da diverse calciatrici internazionali. Credo sia fondamentale condividere una visione comune e un’idea chiara di lavoro. Fin dal primo allenamento sono rimasto colpito dal livello e dall’atteggiamento delle ragazze. Vogliamo crescere partita dopo partita, con l’impegno e il cuore necessari per rendere orgogliosi i nostri tifosi di quello che la squadra farà sia dentro che fuori dal campo”.

Sarà quindi anche un possibilità di riscatto, perché l'esperienza in Toscana non fu brillante: subentrato a Roberto Breda il 10 dicembre 2019, Tramezzani perde la gara di esordio contro il Benevento, cui seguono altre 4 sconfitte e due pareggi. Ecco quindi che il 3 febbraio 2020, post sconfitta casalinga con l'Ascoli, viene esonerato. Ora, nuove pagine da scrivere...