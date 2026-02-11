Toni torna sul gol di Maripan: "Fiorentina troppo bassa ma i giocatori hanno fatto falli stupidi"

Ai microfoni del canale YouTube FantaLab è intervenuto l'ex attaccante Luca Toni che è tornato sul pareggio per 2-2 andato in scena nel finale della partita di sabato sera al Franchi tra la Fiorentina ed il Torino, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A.

Queste le parole dell'ex bomber viola: "Ho visto la partita e può avere colpa l'allenatore perché si è abbassato troppo, ma quanti allenatori si abbassano negli ultimi minuti. Lì deve essere anche il calciatore a non fare falli stupidi. Secondo me nell'ultima partita Comuzzo non doveva commettere fallo si sapeva che il Torino poteva pareggiare solo su calcio di punizione. In quei momenti il calciatore deve essere bravo a capire la situazione in cui vai più in difficoltà e sui calci piazzati la Fiorentina soffre.

Lì c'è la lettura sbagliata di qualche giocatore. Adesso ci sono dei giocatori che fanno dei falli stupidi, che permettono alla squadra avversaria di attaccare con 6-7 giocatori invece di tre. Ora la cosa bella è che il tifoso ha preso coscienza della situazione e dà supporto alla squadra. La Fiorentina lotterà per la salvezza con il Lecce, perché le altre le vedo un po' più avanti".