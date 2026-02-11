TMW Radio Colavitto: "Il Benevento non è in alto per caso. Vicenza? Finalmente ha trovato la stagione giusta"

Gianluca Colavitto, tecnico con un passato in Serie C su panchine come quelle di Ancona e Giugliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del campionato di terza serie attraverso i microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C'.

Partiamo dal Girone C, che lei conosce molto bene. Nelle gare di ieri il Benevento ha dato un’ulteriore prova di forza, mentre il Catania è stato fermato sullo 0-0 al “Massimino”. È vero che gli etnei in casa subiscono pochissimo, ma il vantaggio dei giallorossi si sta ampliando, con la Salernitana che nel frattempo ha accorciato proprio sul Catania.

"Il Benevento ha certificato la propria forza. Però il calcio insegna che le partite da giocare sono ancora tante. È chiaro che il Catania non deve mollare, anche perché ha una gara da recuperare. Detto questo, il Benevento non è lì per caso: c’è un progetto tecnico solido che parte da lontano e la classifica è meritata".

Un passaggio poi sul cambio in panchina: l’esonero di Auteri, arrivato quando la squadra era comunque nelle zone alte, e la promozione di Antonio Floro Flores.

"Auteri è un allenatore che ha dimostrato il suo valore negli anni. Ma tra ciò che si vede la domenica e ciò che accade durante la settimana ci sono dinamiche interne che spesso non conosciamo. Floro Flores ha portato novità sul campo e la squadra ne ha beneficiato. I meriti sono suoi, ma vanno condivisi con società, direttore sportivo e staff. Inoltre, molti giocatori sono a Benevento da anni: si è creata una vera identità di gruppo".

Zona salvezza altrettanto incandescente. Foggia in difficoltà, Giuliano ultimo, classifica cortissima.

"È una lotta serrata. Il Foggia ha cambiato proprietà, allenatore e diversi giocatori: non è semplice trovare subito equilibrio. Il Picerno, ad esempio, ha fatto cambiamenti importanti ma con idee chiare, a partire dalla scelta dell’allenatore. Anche il Trapani paga la penalizzazione. Con una classifica così corta, tutto è ancora aperto".

Spostandoci nel Girone A, il Vicenza sembra lanciato verso la Serie B.

"Finalmente, verrebbe da dire. Vincere la Serie C è difficilissimo, lo dimostrano anche le contestazioni che si vedono in altre piazze. Il Vicenza sembra aver trovato la stagione giusta".

Capitolo Cittadella, retrocesso dalla B e partito male prima di risalire in zona playoff.

"Non parlerei di stagione fallimentare. Le retrocesse devono affrontare tante variabili, anche emotive. Il Cittadella si è ripreso e nei playoff può far valere l’esperienza e la qualità in partite secche".

Infine, un giudizio sull’FVS, la “Var a chiamata” sperimentata in Serie C.

"Sono favorevole alla tecnologia, ma va migliorata. In Lega Pro le strutture e il numero di telecamere sono limitati: con una o due camere è difficile valutare bene certe situazioni. Servono investimenti e magari qualche correttivo regolamentare per evitare assembramenti attorno all’arbitro. La direzione è giusta, ma bisogna perfezionarla per ridurre al minimo gli errori".