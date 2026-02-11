Cosenza e i problemi logistici: Buscè: "Da 20 giorni non riusciamo ad allenarci regolarmente"

Il Cosenza ritrova il sorriso nel momento più delicato della stagione. Dopo il passo falso di Giugliano, i rossoblù superano il Siracusa al “Marulla” grazie al guizzo nel finale di Emmausso, un gol che vale tre punti pesanti e il ritorno al quarto posto, complice anche il 2-2 tra Casertana e Crotone.

Se il campo restituisce entusiasmo e classifica, il post-partita accende però un campanello d’allarme. In sala stampa, il tecnico Antonio Buscè ha spostato l’attenzione sulle difficoltà logistiche che starebbero condizionando la preparazione della squadra, lanciando un messaggio diretto alla società.

"La verità è che da venti giorni non riusciamo ad allenarci regolarmente - ha dichiarato Buscè nel dopo gara -. Il Sanvitino è diventato una palude impraticabile e non possiamo usufruire del terreno del ‘Marulla’ per non comprometterne la tenuta. Ci stiamo semplicemente arrangiando".

Parole che fotografano una situazione complicata sul fronte infrastrutturale e che, secondo l’allenatore, avrebbero inciso anche sul piano atletico. In un momento in cui la classifica sorride, la questione allenamenti rischia ora di diventare il vero banco di prova per le ambizioni del Cosenza nel finale di stagione.