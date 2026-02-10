Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women


Luca Bargellini
Oggi alle 12:49
Luca Bargellini

Correva l'anno 1995 e nelle sale italiane usciva il film di Carlo Verdone 'Viaggi di Notte'. All'interno della pellicola Claudia Gerini, nel ruolo di Jessica una delle protagoniste, pronuncia una delle battute più celebri del cinema italiano degli ultimi tren'anni: "O famo strano".
Una battuta, questa, che potrebbe essere anche il titolo della biografia di Paolo Tramezzani, nuovo tecnico del Como Women.

Nato il 30 luglio 1970 a Castelnovo ne' Monti, Tramezzani ha fatto del nomadismo calcistico una vera e propria filosofia di vita. Prima da difensore - con esperienze a Piacenza, Inter, Hellas Verona, Venezia e una breve parentesi in Austria al Mattersburg, prima di chiudere la carriera alla Pro Patria nel 2008 - poi da allenatore, ruolo in cui ha girato mezza Europa e non solo.

La carriera in panchina dell'emiliano è un autentico tour de force geografico. Dal 2011 al 2016 ha fatto parte dello staff della Nazionale albanese come vice di Gianni De Biasi, prima di iniziare la sua carriera da primo allenatore in Svizzera, dove ha guidato FC Lugano, FC Sion (ben tre volte in periodi diversi) e Yverdon Sport. Ma è stato Cipro a riservargli le soddisfazioni più grandi: alla guida dell'APOEL Nicosia tra il 2018 e il 2019 ha conquistato il campionato cipriota, registrando una media punti impressionante di 2,16 a partita. Un'esperienza vincente nel Mediterraneo che lo ha portato a tornare sull'isola nel 2025 con l'AEL Limassol, seppur con risultati meno brillanti. Nel suo curriculum figurano anche panchine in Croazia (Hajduk Spalato e NK Istra), Giordania (Al-Faisaly) e una sfortunata parentesi italiana al Livorno nella stagione 2019/20.

Con una licenza UEFA Pro in tasca e un tempo medio di permanenza di appena 0,46 anni per squadra, Tramezzani incarna perfettamente la figura del tecnico moderno: sempre pronto a fare le valigie, sempre alla ricerca di una nuova sfida.

Il suo modulo preferito? Il 4-3-3, con cui ha ottenuto i migliori risultati nelle sue ultime esperienze. Ora la sfida nel calcio femminile con il Como Women: l'ennesima tappa di un viaggio che non sembra ancora finito.

E se qualcuno gli chiedesse perché tanta irrequietezza, probabilmente Tramezzani risponderebbe con la stessa filosofia di Jessica: perché in fondo, nella vita come nel calcio, a volte bisogna proprio "farlo strano".


