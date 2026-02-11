Trasferta non agevole per i tifosi? Il Ravenna corre ai riparti: maxischermo al Mercato Coperto

Il momento della stagione è molto delicato, il Ravenna deve nuovamente rincorrere per cercare di recuperare punti alla capolista Arezzo, e la sfida di domani, valevole per la 26ª giornata del Girone B di Serie C (che si giocherà in turno infrasettimanale), sarà sicuramente molto importante: i giallorossi saranno impegnati sul campo della Ternana, ma la trasferta non sarà particolarmente agevole per il popolo ravennate. Ed ecco quindi che il club corre ai ripari, con un'iniziativa che coinvolge anche il tessuto cittadino.

Tutto spiegato nel comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"In occasione della sfida Ternana – Ravenna FC, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20:30, il Mercato Coperto di Ravenna apre le porte ai tifosi giallorossi per un matchday speciale, con la diretta su maxi schermo al piano superiore dello storico spazio nel cuore della città.

Una serata pensata per vivere insieme le emozioni di una trasferta che, complice la distanza e la limitata disponibilità di posti nel settore ospiti, non potrò vedere i giallorossi sostenuti con il solito calore dimostrato dalla tifoserie al Benelli. Ma il calore del tifo non mancherà: pizza fumante, birra fresca firmata Birrificio del Molino Spadoni e un’atmosfera coinvolgente renderanno il Mercato Coperto il cuore pulsante della serata giallorossa.

L’iniziativa, promossa da Ravenna FC e Mercato Coperto, è un invito a trasformare l’infrasettimanale in un’occasione di condivisione e appartenenza, per sostenere la squadra anche a distanza, con lo spirito e l’energia che da sempre caratterizzano la tifoseria ravennate.

Posti limitati: l’ingresso è gratuito ma i posti disponibili sono su prenotazione.

Un modo informale ed autentico per vivere il calcio e stare insieme, nel segno della città e dei suoi colori".