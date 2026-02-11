Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"

Nell'estate 2022 Lamberto Zauli decide di lasciare la Juventus Next Gen per accettare la sfida del Sudtirol alla prima avventura in Serie B. Una scelta che, nei numeri, si è dimostrata sbagliata visto che la sua avventura sulla panchina altoatesina è durata appena una partita.

"Perché mi ha chiamato il Südtirol per la Serie B e io ho accettato la proposta - ha raccontato nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -, per ambizione, nonostante Manna e Cherubini, i miei dirigenti alla Juve (persone fondamentali nel mio percorso) mi chiedessero di rimanere. Sognavo la scalata, ma al Südtirol è finito tutto prima ancora di cominciare, per incomprensioni.

Con il senno di poi ho sbagliato. Anzi, sono stato un pazzo: non si lascia la Juve".

Zauli (54) dopo l'esperienza a Bolzano ha lavorato anche con Crotone (48 partite) e Perugia (17).