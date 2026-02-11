Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz

La settimana del derby d’Italia non è come tutte le altre. L’Inter sabato sera aspetta la Juventus in quello che sarà il confronto numero 255 in Serie A tra bianconeri e nerazzurri. Una sfida che - soprattutto al Meazza - negli ultimi anni ha avuto esiti incerti: pirotecnico 4-4 nell’ultima stagione sotto la gestione di Simone Inzaghi, vittoria dell’Inter nel febbraio 2024 - decisiva per la doppia stella- e successo di misura della Vecvhia Signora un anno prima, quando sulla panchina dei bianconeri c'era ancora Massimiliano Allegri. Tutto in equilibrio, in quel filo di elettricità capace di condurre ad alto voltaggio una partita senza tempo, mai come quest’anno spartiacque nell’economia della stagione. L'Inter tiene la vetta con autorità ma quel macigno degli scontri diretti si sente ancora sulle spalle della banda di Cristian Chivu. Juventus, Milan, Liverpool, Atletico Madrid, Arsenal. Tante da contare e difficili da descrivere le cinque sconfitte inanellate dai nerazzurri con avversari blasonati. Mai come ora Lautaro e soci vorrebbero invertire la tendenza, visto che il Milan è pronto a sfruttare un calendario agevole per rosicchiare punti in vista del derby.

Preparare il match contro la Juventus, si diceva, non è affatto semplice. Cristian Chivu sicuramente non caricherà troppo il match. L’allenatore rumeno è appassionato di Football americano, ma rimenando negli USA non vivrà il match con la logica del “win or go home”, tipica di una gara-7 di NBA. Effettivamente non è decisiva, ma pesa come il granito. Venendo al lavoro sul campo ad Appiano Gentile si punta al recupero completo di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Nessuno è fondamentale tra i nerazzurri, ma tutti sono importanti, compresi l’italiano e il regista turco. Entrambi hanno lavorato in gruppo, ma la valutazione se schierarli o meno da titolari è ancora distante. Così come non è ancora prevedibile con certezza il recupero di Dumfries, ancora a parte nelle sedute allá Pinetina. Tutto secondo i piani, ma le valutazioni sono sempre prudenti.

Uno dei temi tattici della partita sarà quasi sicuramente la fascia destra nerazzurra, dove agirà Kenan Yldiz, spauracchio numero uno per la difesa del Biscione pensando ai precedenti derby d’Italia. Tre gol nei tre precedenti confronti per il turco classe 2005, già a segno con una doppietta al Meazza nella scorsa stagione. Niente gabbia speciale per il numero 10 bianconero. Ma sarà uno dei tanti temi che brilleranno nella serata di sabato. E la retroguardia di Chivu dovrà guardarlo a vista.