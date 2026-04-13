Zazzaroni applaude l'Inter: "27 gol più del Napoli e 28 del Milan, la superiorità è netta"

Il verdetto, secondo Ivan Zazzaroni, è ormai scritto. Dopo l’allungo dell’Inter a +9 sul Napoli, il direttore del Corriere dello Sport non lascia spazio a troppe interpretazioni e individua nella produzione offensiva la chiave della stagione nerazzurra.

“Ci sono 27 gol tra l’Inter e il Napoli, 28 tra l’Inter e il Milan, 20 tra l’Inter e la Juve”, numeri che raccontano una superiorità evidente. “Siamo assai prossimi a un gol a partita”, sottolinea, evidenziando come la squadra di Chivu abbia saputo sopperire anche all’assenza, “in ben sei occasioni”, di Lautaro, comunque “miglior realizzatore del campionato”.

Per Zazzaroni è chiaro: “È l’attacco, ci sono i gol segnati, peraltro molto ben distribuiti, all’origine dei punti di differenza: legittimano uno scudetto ormai preso”. Una superiorità che non si limita solo alla fase offensiva: “C’è anche una buona difesa, certo, e così la superiorità risulta indiscutibile”.

Nel ragionamento trova spazio anche il Napoli, unica squadra che “se non fosse stata devastata per mesi dagli infortuni, avrebbe potuto contrastare la squadra leader”. Più duro il giudizio sulle altre pretendenti: “Le altre candidature […] avevano - e conservano - il peso e il valore dell’aria fritta”.

Il finale è netto: “All’Inter manca davvero poco per ottenere la certezza aritmetica”. Il campionato, secondo Zazzaroni, è ormai indirizzato: restano da decidere solo la corsa Champions e la lotta salvezza.