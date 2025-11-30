Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"

Il Napoli supera la Roma 1-0 nel big match della tredicesima giornata di Serie A e si riprende la vetta della classifica al termine di una sfida intensa e combattuta all’Olimpico. Una vittoria pesante, che conferma la crescita della squadra di Antonio Conte e la solidità mostrata nelle ultime settimane.

Nel post-gara è arrivata anche l’esultanza del presidente Aurelio De Laurentiis, che sui propri profili social ha celebrato il successo con un messaggio chiaro e diretto: “Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero!”. Un elogio pubblico alla squadra e al tecnico, considerato sempre più il leader del progetto.



IL TABELLINO DI ROMA-NAPOLI

Arbitro: Massa

Marcatori: 36' Neres (N)

Ammoniti: Cristante, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy (R), Lobotka, Beukema, Olivera (N)