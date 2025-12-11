Napoli, Zazzaroni fa notare: "Visto? Conte non accampava scuse dopo la Juventus"

Altra sconfitta in Europa per il Napoli di Antonio Conte, caduto per 2-0 contro il Benfica a Lisbona ieri sera. Dopo sei giornate di Champions League gli azzurri hanno 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 3 ko.

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, fa notare oggi in edicola come le attenuante ai partenopei non manchino, soprattutto sul fronte degli infortunati e della condizione fisica, un concetto che Conte aveva già espresso dopo la sfida con la Juventus ringraziando i propri giocatori. "Quando si partecipa (anche) alla Champions non si possono regalare all’avversario 7 giocatori, cinque dei quali titolari indiscussi, e due giorni di riposo" - scrive.

Pur riconoscendo che il Benfica è inferiore al Napoli per individualità e completezza dell’organico, Zazzaroni aggiunge che "si tratta pur sempre del Benfica, che lo allena un fenomeno come Mourinho e che si giocava a Lisbona".

In conclusione lancia un invito a seguire ciò che dice l'allenatore del Napoli (con un gioco di parole): "Ascoltatelo Conte quando parla di «diﬃcoltà oggettive»", si legge. L'analisi si erge sul fatto che Conte sa bene che lo spirito e l’entusiasmo non possono bastare se in mediana ci sono soltanto McTominay, Elmas e Vergara. "Ascoltatelo perché non sta accampando scuse: conosce squadra e momenti, esperienze simili le ha già vissute e subite", assicura Zazzaroni.