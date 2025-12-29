Zielinski: "Vittoria da tenere stretta. Un’Inter così deve puntare in alto"

Dopo il successo dell’Inter sul campo dell’Atalanta, anche Piotr Zielinski ha condiviso le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sull’importanza del risultato e sul clima che si respira all’interno del gruppo nerazzurro.

“Quando vinci c’è sempre una bella atmosfera”, ha esordito il centrocampista polacco, sottolineando quanto i tre punti conquistati a Bergamo abbiano un valore speciale: “Ci teniamo stretta questa vittoria, perché sapevamo bene che giocare qui non sarebbe stato facile”. Un riconoscimento chiaro alle difficoltà di una trasferta storicamente complicata.

Zielinski ha poi parlato del contesto in cui sta lavorando: “In squadra abbiamo tantissimi campioni e mi trovo molto bene con i compagni di reparto”. Parole che raccontano un inserimento positivo e un’intesa crescente all’interno del centrocampo interista, elemento fondamentale per affrontare una stagione lunga e impegnativa.

Inevitabile lo sguardo rivolto al futuro. Sui propositi per il 2026, il polacco non ha dubbi: “Cercheremo di vincere il più possibile. Una squadra come la nostra deve avere grandi obiettivi”. Un messaggio chiaro, che rispecchia l’ambizione dell’Inter e la mentalità di un gruppo che vuole continuare a crescere e a competere ai massimi livelli.