Zoff fiducioso: "La Juve andrà in Champions. Di Gregorio e Perin? Ho una buona considerazione"

"La Juve è in risalita, la vittoria di Bergamo è un bel segnale". Dino Zoff è soddisfatto del cammino della squadra di Luciano Spalletti. Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com, l'ex portiere ha commentato: "Per me la Juve andrà in Champions, ma non la vedo relegata solo al quarto posto. Esclusa l'Inter, che ormai si sta avviando a vincere lo scudetto, i bianconeri possono ambire al terzo (c'è lo scontro diretto col Milan tra due turni) o addirittura al secondo posto del Napoli".

Da ex estremo difensore, Zoff ha commentato anche la situazione legata alla porta bianconera con Perin e Di Gregorio che si stanno dividendo i pali bianconeri. I due però sembrano essere in partenza nella prossima sessione di calciomercato: "Ho una buona considerazione di entrambi, non vedo di meglio in questo momento. Forse qualcuno c'è, ma non sono un problema".

E proprio su quel "Forse qualcuno c'è" finale che si soffermano i nostri colleghi sottolineando come quel "qualcuno" potrebbe essere Marco Carnesecchi, portiere attualmente in forza all'Atalanta di Raffaele Palladino: "No no, le ripeto che i portieri in casa Juve non sono un problema" ci tiene a precisare il capitano della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 1982.