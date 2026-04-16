Sassuolo, Grosso e l'interesse della Fiorentina: "I miei pensieri sono rivolti al presente"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha commentato l'espulsione di Berardi contro il Genoa: "La squadra sta bene, a me piace in questo finale in cui ci siamo meritati di poter ambire a un obiettivo diverso di quello iniziale dare delle opportunità. Queste opportunità stanno venendo fuori perché ci sono degli indisponibili ma ho fiducia in quelli che ci sono e cercheremo di fare gara piena. Su Berardi ho visto anche delle immagini e da quello che mi racconta Domenico è stata una cosa frettolosa. Credo al ragazzo. C'è stato questo battibecco, si sarebbe potuti passare forse oltre e far rimanere la partita in 11 contro 11 e come facciamo sempre ci atteniamo alle decisioni degli arbitri".

La Fiorentina la segue: è lusingato?

"I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".

Cosa ha tratto dai risultati negativi contro il Como quest'anno?

"Io metto dentro quest'avversario quando ci raccontiamo che bisogna fare le cose bene e bisogna trovare loro non in perfette condizioni. È una squadra che sa fare bene le proprie cose e ha messo in difficoltà tutti, noi ci siamo preparati per provare a fare bene".

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