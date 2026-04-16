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Sassuolo, Grosso: "Complimenti al Como. Espulsione di Berardi è stata frettolosa"

Sassuolo, Grosso: "Complimenti al Como. Espulsione di Berardi è stata frettolosa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:52Serie A
Antonio Parrotto
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12.20 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla dalla sala stampa del Mapei Football Center in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato contro il Como, valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma venerdì alle 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Start conferenza previsto ore 12.30.

12.38 - Inizia la conferenza.

Si può parlare di derby tra le rivelazioni?
"Su due livelli un po' diversi. Faccio i complimenti a loro per quello che stanno facendo perché è una squadra che mostra delle caratteristiche belle e un modo di fare calcio interessante. Noi siamo contentissimi di quanto fatto, se allarghiamo la visuale, e in questo momento c'è da fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile e invece siamo stati bravi a fare un campionato bello. Ci siamo confermati dopo un campionato come l'anno scorso, anche accreditati di dover essere delle vittime sacrificali dopo una partenza difficile, ma ne siamo venuti fuori bene e siamo contentissimi di quanto fatto. L'obiettivo è provare a fare le gare nel modo giusto con la nostra modalità, non sarà facile ma ci proveremo".

Si tratta di dover provare a far male alla miglior difesa del campionato senza il vostro miglior attaccante...
"È un'altra difficoltà che s può aggiungere. Complimenti all'allenatore, al suo staff, al club che ha messo in piedi un percorso che sarà virtuoso perché in pochissimo tempo sono in lizza per dei posti d'elite in campionato e continueranno a stupire e a stupirci. Noi cercheremo di fare partita come sempre, provando a limitare le loro qualità e ad esaltare le nostre".

Partite come quelle di domani fosse per De Laurentiis non si giocherebbero per un bacino d'utenza basso. Come commenta?
"Non mi entusiasma entrare in queste diatribe, io sono un uomo di campo e mi piacciono i valori di questo sport e tra questi c'è la meritocrazia. Rispetto il pensiero di tutti ma io sono contentissimo dove lavoro, la proprietà ha dimostrato negli anni idee chiare e lungimiranza. Poi all'interno di quelle riflessioni ci sono tanti pensieri che entrano, io mi soffermo sul campo".

Cosa pensa delle due giornate di squalifica a Berardi? Come sta le squadra?
"La squadra sta bene, a me piace in questo finale in cui ci siamo meritati di poter ambire a un obiettivo diverso di quello iniziale dare delle opportunità. Queste opportunità stanno venendo fuori perché ci sono degli indisponibili ma ho fiducia in quelli che ci sono e cercheremo di fare gara piena. Su Berardi ho visto anche delle immagini e da quello che mi racconta Domenico è stata una cosa frettolosa. Credo al ragazzo. C'è stato questo battibecco, si sarebbe potuti passare forse oltre e far rimanere la partita in 11 contro 11 e come facciamo sempre ci atteniamo alle decisioni degli arbitri".

La Fiorentina la segue: è lusingato?
"I miei pensieri sono rivolti al presente che è tanto occupato e sono molto focalizzato su quello che sto facendo, sono focalizzato sul far crescere i ragazzi, cercando di far crescere tutti in tutti i sensi, provando a fare gara piena anche in questo finale perché le gare sono sempre molto complicate".

Cosa ha tratto dai risultati negativi contro il Como quest'anno?
"Io metto dentro quest'avversario quando ci raccontiamo che bisogna fare le cose bene e bisogna trovare loro non in perfette condizioni. È una squadra che sa fare bene le proprie cose e ha messo in difficoltà tutti, noi ci siamo preparati per provare a fare bene".

Fabregas ha detto che con il suo ds parla spesso di Koné. Lei con il suo parla spesso di Nico Paz?
"Non abbiamo quell'ambizione per il momento. Cerchiamo di migliorarci sempre passo dopo passo. Faccio sempre tante domande io a prescindere dalle gare, dai risultati, vado sempre a stuzzicare per capire le situazioni. Ho molto presente quello che abbiamo fatto, ora siamo concentrati sul rush finale. Abbiamo tirato fuori la testa dalle zone pericolanti. Proveremo a fare gara perché c'è un avversario forte al di là degli assenti ma abbiamo i giocatori a disposizione".

Novità sugli indisponibili?
"I tre out li ritroveremo l'anno prossimo. Berardi, Romagna, Bakola e Doig non ci saranno per questa gara. Oggi valutiamo gli altri perché qualcuno lo stiamo rimettendo in rosa, mi auguro di poter essere in 17, forse 18, con i portieri".

Fabregas ha detto: "Mi piace guardare il Sassuolo, è una squadra che non mi fa cambiare canale". Le chiedo un commento...
"Lo ringrazio e ricambio i complimenti. Vedo che percorso hanno intrapreso, vedo le idee che hanno messo nel percorso sostenuti dalla possibilità di poter integrare la loro rosa e li ringrazio e ricambio i complimenti".

Cosa pensa del Como in campo senza italiani?
"Ho letto poco fa che il Real ieri non aveva spagnoli. Questo è il calcio moderno, dobbiamo provare ad adattarci e a crescere".

Il Como può arrivare alla prima finale di Coppa Italia?
"Quando vai ad analizzare le partite, io mi faccio tante domande, le gare vanno analizzate bene e il Como ha le qualità per fare bene così come l'Inter. Sarà una bellissima partita tra due squadre diverse ma molto forti e che hanno la possibilità per poter ambire a un grande traguardo".

Un suo giudizio sul calcio di Fabregas. Con un grande centravanti possono ambire allo Scudetto?
"Questi sono pensieri loro. È un club che ambisce a diventare più forte di com'è e complimenti a loro per quello che stanno facendo".

12.53 - Termina la conferenza stampa.

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