Palermo, Ceccaroni: “Siamo da Serie A, ora dimostriamolo. Nessun rimpianto, giochiamoci tutto”

È il momento decisivo della stagione e Pietro Ceccaroni non si nasconde. Il difensore del Palermo suona la carica in vista dello sprint finale di Serie B, con l’obiettivo promozione ancora pienamente alla portata dei rosanero.

La prestazione contro il Frosinone ha lasciato segnali incoraggianti: "Ci dà la percezione di potercela giocare con tutti - spiega attraverso le colonne de La Repubblica -. Abbiamo fatto una partita molto buona sotto tutti i punti di vista, forse ci è mancato il guizzo". Nessun spazio però ai rimpianti: "Non è il momento di pensare a quello che sarebbe potuto essere, dobbiamo giocarci tutto adesso".

Uno sguardo alla classifica, con il secondo posto ancora raggiungibile, ma senza fare calcoli: "Abbiamo costruito una squadra tosta che sa quello che deve fare. Dobbiamo pensare a noi stessi e fare più punti possibile, poi vedremo dove saremo arrivati".

Ceccaroni, tra i veterani del gruppo, sottolinea anche la crescita del club: "Il Palermo è cresciuto tantissimo. Il club ogni anno ci ha messo a disposizione qualcosa in più. Il nostro è già un club da Serie A, tocca a noi arrivarci sul campo". Parole che certificano l’ambizione di una squadra che vuole il salto di categoria.

Determinante anche il lavoro di Filippo Inzaghi: "È una persona di grande energia, con entusiasmo unico e una grande voglia di fare. È molto esigente, sa che possiamo dare tanto e lo pretende".

Ora testa al prossimo impegno contro il Cesena, tappa chiave della volata finale: "Sarà una partita intensa, come tutte in Serie B. Nelle ultime giornate succede sempre qualcosa, dobbiamo dare tutto subito e dare continuità".