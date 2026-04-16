TMW Oggi le nuove scadenze FIGC: Juve Stabia e Ternana a rischio. Ecco come funziona

Giornate di scadenze FIGC per le società di Serie B e Serie C. Alle ore 24 di oggi, giovedì 16 aprile, scadrà il termine ultimo per il pagamento degli emolumenti a tesserati, dipendenti, collaboratori, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo Fine Carriera per quanto riguarda il 4° bimestre (gennaio–febbraio 2026) e precedenti. Juve Stabia (Serie B) e Ternana (Serie C) sono tra i club maggiormente interessati da questa scadenza cruciale.

Ma cosa succede se un club non riesce a rispettare questi termini? Il regolamento della giustizia sportiva è molto rigido e prevede un meccanismo di penalizzazioni che può stravolgere la classifica proprio nel momento cruciale della stagione.

Sanzioni immediate: classifica a rischio

La situazione è chiara. Le inadempienze relative alla scadenza del 16 aprile pesano sulla prossima stagione (2026/2027). Questo significa che i punti di penalizzazione vengono sottratti direttamente dalla prossima classifica, con un impatto potenzialmente devastante fin da subito.

Il rischio del "raddoppio": come funzionano i punti

Un errore comune è pensare che l'inadempienza complessiva costi "solo" 2 punti. In realtà, secondo i comunicati ufficiali FIGC, il Manuale delle Licenze Nazionali e il Codice di Giustizia Sportiva distinguono le voci in due macro-categorie:

Emolumenti netti: Il mancato pagamento degli stipendi a tesserati, dipendenti e collaboratori comporta una sanzione di 2 punti.

Ritenute e contributi: Il mancato versamento di IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera costituisce una violazione distinta, anch'essa punita con 2 punti.

Il verdetto è chiaro: se un club non regolarizza nessuna delle due posizioni, il deferimento porterà a una penalizzazione complessiva di 4 punti. La sanzione può ulteriormente aggravarsi in caso di recidiva, ovvero se la società non ha ancora sanato pendenze relative a bimestri precedenti.

I tempi del verdetto

Dopo la scadenza di stasera, la COVISOC effettuerà le verifiche del caso. Qualora venissero riscontrate irregolarità, scatteranno i deferimenti della Procura Federale. Il processo sportivo si concluderà nel giro di poche settimane, rendendo le penalizzazioni effettive prima della fine del campionato.