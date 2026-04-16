TMW Sampdoria, si scalda la vigilia per il Monza: salgono a 25mila le presenze al "Ferraris"

"Un crocevia importante". Così Attilio Lombardo ha presentato la sfida di domani sera. La Sampdoria si avvicina al match contro il Monza e, dopo tre vittorie consecutive che le hanno permesso di respirare, vuole proseguire la sua striscia positiva. L'impegno certamente non sarà dei più facili, lo stesso allenatore blucerchiato in conferenza ha sottolineato le insidie dovute alla differenza tecnica in campo, ma la volontà è (come sempre) di provarci a lottare come la squadra sta facendo nelle ultime uscite.

25mila almeno le presenze

E sugli spalti il clima sarà come sempre caldissimo. Il pubblico di fede doriana non ha mai fatto mancare il proprio appoggio anche nel momento più difficile e domani sera sarà pronto a riempire i gradoni del "Ferraris". La prevendita continua a passo spedito con quota 5000 raggiunta. Sommati ai 20392 abbonati il calcolo è presto fatto. A un giorno dalla partita saranno oltre 25mila le presenze con il dato che salirà ancora visto che si potranno acquistare i tagliandi (promozioni in Nord e Distinti per gli Under 18 e prezzi comunque popolari) fino al calcio d'inizio.

Henderson verso la convocazione

Qualche dubbio di formazione per Lombardo che scioglierà nella rifinitura odierna. In attacco possibile conferma di Brunori mentre in porta ci sarà Martinelli. Liam Henderson va verso la convocazione dopo l'infortunio ma da valutare se verrà schierato dal primo minuto oppure a gara in corso.