Esclusiva TMW Ferrarese sulla Ternana: "Brutto da dire, ma sarà come a Lucca: si ripartirà da zero"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo Claudio Ferrarese, che ha commentato la situazione della Ternana, che ultimerà sì il campionato in corso ma non necessariamente manterrà il professionismo. Tutto si legherà alla possibilità di nuovi acquirenti, un po' come accadde - ma senza fortuna - alla Lucchese lo scorso anno: "È un dispiacere incredibile quello che stiamo vedendo, a Terni sono legato, ci ho giocato, ed è una città che vive di calcio: mi rattrista sentire queste cose, che mi fanno venire in mente tutto quello che ho passato l'anno scorso con la Lucchese. È una cosa che purtroppo tutti gli anni, come stiamo vedendo, da qualche parte succede, e non c'è solo la Ternana in difficoltà. Come abbiamo sempre detto, c'è da cambiare qualcosa, qualche regola, c'è veramente da dare un input diverso a questo calcio, soprattutto dalla Lega Pro in giù, perché non è possibile che ogni anno salti una squadra".

Il futuro della Ternana sembra effettivamente segnato. Viene difficile pensare che un imprenditore rilevi la società fallita pagando l'ingente debito federale e accollandosi poi un club che partirebbe nel prossimo campionato di Serie C con una penalità di circa 12-14 punti.

"Hai detto bene. È il ragionamento che hanno fatto poi gli imprenditori che volevano rilevare la Lucchese, anche se erano dei numeri ovviamente diversi, perché la Ternana non costa come la Lucchese l'anno scorso e non ha i debiti che aveva la Lucchese. Ma è chiaro che poi i punti di penalizzazione nell'anno successivo pesano e per un imprenditore, come hai detto, fare un sacrificio del genere è dura. Penso si ripartirà da zero. È brutto da dire, ma è così".

Anche perché con 14 punti di penalità la stagione è di fatto abbastanza segnata, lascia presagire più playout che altro.

"Esatto, ed è un campionato comunque sballato. Guardiamo la Triestina, è retrocessa, ovviamente, perché come si fa in queste circostanze? È un peccato, perché chiaramente non è un campionato reale, giusto, e per il bene del nostro calcio non si può ogni anno parlare di queste cose".

La nota positiva è che la Lucchese si è subito rialzata, la Serie D è stata centrata dopo un anno di Eccellenza.

"Sono felice per il popolo rossonero perché comunque almeno si riparte da un campionato dove ci sono anche partite di un certo livello; è un campionato importante, nazionale. Non è mai facile vincere la Serie D, però sono stati bravi oggi a vincere l'Eccellenza perché non era scontato niente, c'erano un paio di squadre comunque forti, e ora auguro loro il meglio: spero di rivederla presto nei campionati che le competono e che merita. E comunque dei cambiamenti dovrebbero esserci Serie D: probabilmente dall'anno prossimo anche le squadre che andranno a fare i playoff avranno una possibilità di promozione, e me lo auguro perché anche il torneo di quarta serie va rivisto assolutamente. Non solo sulla questione giovani, da sistemare anche in Serie C".

Ultima nota: ce la farà Gorgone a salvare il Pescara?

"Me lo auguro di cuore perché sapete il legame che ho con Giorgio. Abbiamo lavorato insieme a Lucca due anni, l'anno scorso poi veramente sempre insieme. Sta facendo comunque già un'impresa perché il Pescara ha fatto praticamente tutto un campionato da fondo classifica, e peccato che domenica abbia perso una partita in casa - pesante - con la Sampdoria. Però c'è ancora speranza. Già che siano arrivati lì per giocarsela è tanto, ma conoscendo la forza del mister, il suo coraggio e la sua voglia di arrivare, ero convinto che il Pescara lottasse fino alla fine".