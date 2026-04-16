Corsa contro il tempo per la Juve Stabia: si spera negli sponsor per rispettare la scadenza odierna

Giornata di scadenze per il calcio italiano, con la Serie B che trema per la questione legata alla Juve Stabia. O meglio è la formazione campana a tremare, perché il mancato rispetto della scadenza odierna avrebbe forti ripercussioni sulla stagione ventura e magari ripercussioni emotive sulla stagione attuale, che vede le Vespe al momento matematicamente salve e con il sogno playoff da inseguire; tutto, appunto, dipende da quello che accadrà oggi, in una corsa contro il tempo per saldare la scadenza.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, sarebbero stati pagati solo gli stipendi di gennaio, ma oggi - da regolamento - devono essere saldati quelli del successivo bimestre con annessi contributi: gli amministratori attendono fondi dagli sponsor, tanto che il nuovo presidente esecutivo Filippo Polcino ha ripreso i contatti con la BreraSolmate, attiva nella ricerca di un nuovo acquirente per il club. Sarà quindi una giornata da seguire nel dettaglio, con tutto ciò che la stessa porterà con sé.