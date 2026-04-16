Ternana, Bandecchi lancia un appello all'imprenditoria locale. "Serve gente di buona volontà"

Con un post appena pubblicato sul suo profilo Instagram, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha lanciato un appello agli imprenditori della città umbra per il rilancio del calcio in città:

"È arrivato il momento per gli imprenditori ternani di fare corpo. Ci sono imprenditori ternani che hanno voglia di rilanciare la Ternana Calcio e credo che la cordata necessaria per la rinascita del calcio a Terni debba essere principalmente locale. Dobbiamo mettere insieme imprenditori di buona volonta e che abbiano la capacià di spendere un po' di soldi ognuno.

Il Curatore Fallimentare potrà staccare il ramo d'azienda calcisto da quello societario e questo sarà un gran vantaggio per la squadra. Potremmo anche non prendere delle penalizzazioni e questo potrebbe aprire le porte ad un grande campionato.

Così come ora la Ternana potrebbe ancora sognare la Serie B. Pensateci".