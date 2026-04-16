Torna l'Earth Day della Serie C: patch sulle maglie per la 37ª giornata

La Serie C Sky Wifi lancia per la seconda stagione l’Earth Day: nella 37α giornata di campionato – in programma il 18 e il 19 aprile – tutti i club di Serie C scenderanno in campo con una patch green per celebrare la Giornata della Terra, che ricorre ogni 22 aprile.

La campagna social, la fonica all’interno degli stadi e gli adesivi che coloreranno di verde le interviste pre e post gara dei tesserati, faranno da cornice alla novità di questa stagione: la partnership con Treedom.

Treedom, il primo sito che consente di piantare alberi a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fanno parte, ha contribuito dalla sua fondazione alla piantumazione di oltre 5 milioni di alberi nel mondo.

La collaborazione renderà ancora più concreta l’azione della Lega Pro grazie al “Bosco della Serie C”, composto da 640 alberi tra manghi, grevillee e markhamie. Un’iniziativa che coinvolge direttamente anche tifosi e appassionati, che potranno infatti contribuire alla crescita della foresta piantando nuovi alberi e partecipando così in prima persona all’impegno ambientale della Lega Pro.

Le attivazioni non si fermeranno qui: la maglia indossata dal capocannoniere di ciascun club coinvolto – resa un vero pezzo da collezione dalla patch green della Serie C Sky Wifi – sarà oggetto di asta benefica sulla piattaforma CharityStars dal 18 al 27 aprile.