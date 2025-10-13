Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fino alla sosta senza Bremer? Dal Real Madrid al derby, in quali gare la Juve farà a meno del brasiliano

Oggi alle 15:23Serie A
Tommaso Bonan

Non c'è pace per Gleison Bremer. Questa mattina, a Lione, il difensore brasiliano della Juventus è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Questo quanto emerge dal report ufficiale della stessa Juventus, che dunque è costretta a privarsi nuovamente del suo miglior centrale (qui i dettagli sui possibili tempi di recupero) per i prossimi turni.

In linea generale, il recupero da un infortunio di questo tipo è stimato tra i 20 e i 30 giorni, tuttavia nel caso di Bremer la situazione presenta delle criticità che impongono grande prudenza, in virtù dell'infortunio grave allo stesso ginocchio sinistro subito nella scorsa stagione (in quel caso stop di circa 10 mesi). Il nuovo problema, seppur di natura diversa (nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, ndr), coinvolge nuovamente un'articolazione già messa a dura prova dal suo rientro con 5 gare giocate dallo stesso Bremer tra le 8 disputate finora dalla Juventus.

Sette gare fino alla sosta di novembre - Così, conti alla mano, ecco che la Juventus rischia di perdere Bremer per tutto il periodo che ci separa dalla prossima sosta di novembre, in programma nel weekend del 15-16: sette gare tra campionato e Champions League, fra cui le sfide contro il Real Madrid, la Lazio e il derby col Torino.

Ecco nel dettaglio le gare che la Juventus giocherà fino alla prossima sosta di novembre, partite che con ogni probabilità Bremer salterà nella quasi totalità (al rientro dalla sosta la Juventus sarà impegnata contro la Fiorentina (22 novembre):

- Como-Juventus (Serie A, 7^ giornata) - domenica 19 ottobre
- Real Madrid-Juventus (Champions League, 3^ giornata) - mercoledì 22 ottobre
- Lazio-Juventus (Serie A, 8^ giornata) - domenica 26 ottobre
- Juventus-Udinese (Serie A, 9^ giornata ) - mercoledì 29 ottobre
- Cremonese-Juventus (Serie A, 10^ giornata) - sabato 1 novembre
- Juventus-Sporting CP (Champions League, 4^ giornata) - martedì 4 novembre
- Juventus-Torino (11^ giornata Serie A) - sabato 8 novembre

