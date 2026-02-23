Salernitana, Raffaele verso l'esonero: ma chi in panchina? Vari, i profili in lizza: il punto

La sconfitta contro il Monopoli sembra aver segnato il crocevia della stagione di Giuseppe Raffaele, che in giornata verrà esonerato dalla Salernitana: a rischio ormai da mesi, il tecnico ha raggiunto il capolinea, e già oggi potrebbero arrivare novità in merito. Nella nottata, infatti, si è anche tenuto il summit societario che sembra aver definitivamente portato a questa scelta, ma chi ci sarà in panchina nello scontro diretto con il Catania di domenica 1° marzo?

Difficile per il momento dirlo. Tra i nomi spicca quello di Fabio Caserta, che ha iniziato la stagione con il Bari e che dal campionato 2021-2022 allena stabilmente in Serie B, ma la strada appare in salita, ed ecco quindi che il club sembra aver al vaglio anche delle alternative. Tra i profili in lizza quelli degli esperti Beppe Iachini e Rolando Maran, ma anche Leonardo Semplici, oltre poi alla possibilità di un nuovo ed ennesimo ritorno di Pasquale Marino; ma non finisce qui, c'è anche interesse per William Viali che - a livello anche anagrafico - si avvicina maggiormente a Raffaele e alla prima scelta Caserta. Sorta di soluzione di continuità, insomma, in una comunque vasta margherita.

Non resta quindi che attendere, per prima cosa anche l'ufficialità dell'esonero dell'attuale allenatore. Poi, gli sviluppi di questa vicenda che rischia comunque di compromettere un'altra stagione.