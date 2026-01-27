Il Pescara pronto a riportare in Italia Barba: Sebastiani ha l'accordo con il giocatore
Archiviata l’operazione in uscita di Matteo Dagasso, il Pescara accelera ora sul mercato in entrata con particolare attenzione al reparto difensivo. La cessione del centrocampista classe 2004 al Venezia è ormai cosa fatta: dopo le visite mediche, il club lagunare ufficializzerà l’operazione, che porterà nelle casse biancazzurre 2 milioni di euro più bonus, con Dagasso pronto a firmare un contratto fino al 2030.
Una plusvalenza importante che consente al Pescara di muoversi con maggiore decisione sul mercato. Le priorità sono chiare e riguardano soprattutto la difesa, dove serve un profilo mancino di esperienza. In cima alla lista del presidente Sebastiani c’è da tempo Federico Barba, difensore centrale classe 1993, attualmente sotto contratto con il Persib Bandung in Indonesia.
Secondo i rumors di mercato, l’operazione sarebbe in fase avanzata: l’intesa tra il Pescara e Barba sarebbe infatti in dirittura d’arrivo, con il giocatore pronto a rientrare in Italia dopo l’esperienza all’estero. Lo riporta Il Corriere dello Sport
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30