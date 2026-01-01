Pescara, si lavora sempre per Barba. Ma ci sono tre alternative per il ruolo di centrale

Il Pescara continua a lavorare a fari spenti per riportare in Italia l’esperto Federico Barba per rinforzare la propria difesa. Il club abruzzese sta cercando di far leva sulla volontà del classe ‘93 di lasciare l’Indonesia per motivi personali e uno scarso ambientamento nella nuova realtà e ha proposto un prestito semestrale, gratuito o poco oneroso, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di salvezza. Un’offerta che però non ha scaldato il Persib, a cui il giocatore è legato fino al 2027, che non vorrebbe lasciar partire il suo leader difensivo. Barba infatti finora ha giocato 17 gare fra campionato e Champions asiatica, mettendo a segno anche tre gol e indossando la fascia di capitano in alcune partite.

Le alternative, come riporta Pescarasport24.it sul taccuino di Foggia sono tre: Davide Bettella, classe 2000 attualmente in forza al Catanzaro dove ha collezionato 12 presenze, che rappresenterebbe un ritorno visto che con il Delfino giocò dal gennaio 2019 al giugno 2020 collezionando 35 presenze e due gol conquistando la salvezza ai play out contro il Perugia; Cristian Cauz, classe ‘96, che il Modena è disposto a cedere a titolo definitivo per monetizzare nonostante il contratto in scadenza; Lorenzo Lucchesi, classe 2003, attualmente in forza al Monza – dove ha giocato 14 gare in campionato -, ma di proprietà della Fiorentina.

In uscita ci sarebbe invece Davide Giannini, classe 2005 che finora ha trovato pochissimo spazio. In passato il giocatore era finito nel mirino della Sambenedettese che però ha poi virato su Lepri della Reggiana. Restano così in corsa Vis Pesaro, Campobasso e Pineto, dove aveva giocato già nella seconda metà della scorsa stagione.