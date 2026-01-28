TMW Blesa saluta il Cesena? Ambrosino è l'alternativa: chiesto il prestito al Napoli

La questione legata a Giuseppe Ambrosino è definitivamente tramontata e, come abbiamo anticipato ieri, il Venezia ha chiuso la trattativa con l'attaccante tedesco Lion Lauberbach, classe '98 che arriva a titolo definitivo dal KV Mechelen, società della massima divisione belga. Allo stato attuale, Ambrosino è rimasto fuori rosa a Napoli, ma nuovi scenari intorno al giocatore - e sempre dal campionato di Serie B - potrebbero presto aprirsi, nonostante gli arancioneroverdi abbiano definitivamente abbandonato la pista.

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Cesena ha chiesto al Napoli, con la formula del prestito secco, proprio Ambrosino, che andrebbe a rimpiazzare il partente Jalen Blesa, che, come avevamo riportato, ha già un accordo di massima con gli statunitensi del Philadelphia Union. Manca l'accordo tra gli americani e il Cesena, ma intanto i romagnoli si tutelano. Ci sarà solo da capire se dalla Campania arriverà il via libera.