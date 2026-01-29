Serie B, sarà Bari-Palermo di domani sera la gara che DAZN trasmetterà in chiaro
Domani, venerdì 30 gennaio alle ore 20.30, la sfida tra Bari e Palermo allo Stadio San Nicola aprirà la 22a giornata di Serie BKT. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione.
Il match mette di fronte due piazze storiche del calcio italiano: il Palermo di Filippo Inzaghi, attualmente al 4° posto con 38 punti, arriva in Puglia con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Modena, i rosanero puntano a conquistare tre punti preziosi per la rincorsa alla promozione. Dall'altra parte, il Bari guidato da Moreno Longo cerca conferme davanti al proprio pubblico. Attualmente al 17° posto con 20 punti, i biancorossi arrivano carichi dalla vittoria esterna per 2-1 sul campo del Cesena e puntano a risalire la china per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.
SERIE B, 22ª GIORNATA
Venerdì 30 gennaio 2026
Ore 20.30 - Bari – Palermo
Sabato 31 gennaio 2026
Ore 15.00 - Avellino – Cesena
Ore 15.00 - Empoli - Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Catanzaro
Ore 15.00 - Venezia – Carrarese
Ore 15.00 - Virtus Entella - Frosinone
Ore 17.15 - Pescara - Mantova
Ore 19.30 - Sampdoria - Spezia
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 45
Venezia 44
Monza 41
Palermo 38
Cesena 34
Modena 33
Juve Stabia 33
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 27
Sudtirol 25
Avellino 25
Padova 25
Reggiana 20
Spezia 20
Virtus Entella 20
Bari 20
Mantova 19
Sampdoria 19
Pescara 14