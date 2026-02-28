Padova, Andreoletti: "Modena con pochi eguali, bravi noi a vincerla"

Conferenza stampa al sapor di vittoria per Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, capace di espugnare il Braglia di Modena.

Come giudica la gara?

"Bravi noi a creare i presupposti per vincerla, contro un avversario secondo a pochi in B. Se ho pensato alle tre partite in una settimana per l'undici titolare? No".

Riguardo la formazione iniziale?

"Fortin titolare fa parte di un discorso di turnover che può valere anche per gli estremi difensori, è giusto utilizzare tutte le risorse che abbiamo. Crisetig ha avuto mentalità e spirito di sacrificio. Bortolussi stamane ha avuto un forte mal di schiena, con cui si è svegliato, mentre Harder probabilmnente sarà un qualcosa di muscolare".