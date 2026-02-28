Padova, Andreoletti: "Modena con pochi eguali, bravi noi a vincerla"
TUTTO mercato WEB
Conferenza stampa al sapor di vittoria per Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, capace di espugnare il Braglia di Modena.
Come giudica la gara?
"Bravi noi a creare i presupposti per vincerla, contro un avversario secondo a pochi in B. Se ho pensato alle tre partite in una settimana per l'undici titolare? No".
Riguardo la formazione iniziale?
"Fortin titolare fa parte di un discorso di turnover che può valere anche per gli estremi difensori, è giusto utilizzare tutte le risorse che abbiamo. Crisetig ha avuto mentalità e spirito di sacrificio. Bortolussi stamane ha avuto un forte mal di schiena, con cui si è svegliato, mentre Harder probabilmnente sarà un qualcosa di muscolare".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"