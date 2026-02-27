Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez"

Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:23Serie B
Daniel Uccellieri

Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Modena:

Il Modena è un avversario incontrato da poco, che tipo di partita si aspetta? Come sta il Padova?
"È un avversario forte, ci hanno messo in difficoltà anche qui in casa. Da loro sarà diverso, sicuramente. Hanno numeri da squadra molto importante per questa categoria. Noi vogliamo andare là per provare a essere propositivi, assumendoci anche qualche rischio: serve più coraggio rispetto alla gara di andata".

Equilibrio ma anche voglia di osare?
"Sì, non dobbiamo perdere mai questa voglia, a volte è la bravura degli avversari a impedirci questo e ci obbligano a schiacciarci, ma noi vogliamo essere sempre propositivi. Partite come quella dell’andata le vinci una volta ogni dieci, dobbiamo avere più coraggio, capendo i momenti della partita in cui è necessario soffrire, ma cercando di ridurli al minimo contro un avversario di primissimo piano".

Chi manca domani?
"Abbiamo qualche assenza domani: Fusi e Perrotta squalificati, Ghiglione e Papu non hanno ancora recuperato, speriamo di riaverli con noi quanto prima. Ieri ha avuto un problema Barreca, non sappiamo ancora che tipo di infortunio sia, potrebbe essere qualcosa di un po’ più lungo di ciò che speriamo. Nelle prossime ore capiremo".

Barreca domani dunque non ci sarà, ci possiamo aspettare Favale o uno tra Faedo e Capelli?
"Barreca era una scelta facile in questo periodo, è un’assenza importante che ci stravolge un po’ i piani. Oggi abbiamo fatto la rifinitura cercando di capire che soluzione trovare. Favale ultimamente ha trovato poco spazio, se partirà non avrà i 90 minuti e le alternative sono mettere in quella posizione uno tra Capelli e Faedo. Sono passate poche ore da questo infortunio, mi terrò questo dubbio fino alla fine".

Potrebbe arrivare un’occasione da titolare per Pastina in difesa e Giunti a centrocampo?
"Pastina è il sostituto naturale di Perrotta, so che molti sono stati colpiti dalla sua prestazione a Marassi, io conosco le sue qualità. Anche lui, come Favale, non ha 90 minuti. Giunti è una valida alternativa, non dimentichiamoci però di Crisetig, so che si fa trovare pronto al momento del bisogno: a centrocampo abbiamo molte soluzioni".

Giunti, hai avuto modo di conoscerlo, è un acquisto interessante? È già pronto?
"È un giocatore importante per il futuro ma anche per il presente del Padova. È del 2005 e, nonostante l’età, ha avuto un approccio molto positivo, vederlo dal vivo mi ha stupito. Deve ancora comprendere bene dove è finito ed è naturale che sia così, con il tempo riuscirà a trovare il proprio livello. Dobbiamo stare attenti a non bruciarlo, con le giuste dosi sarà utilizzato, abbiamo tanti giocatori in quei ruoli e non è il momento di sperimentare, dobbiamo affidarci alle nostre garanzie. In questo momento si sta adattando alla categoria".

Il Papu come sta moralmente?
"Mi dispiace per lui, non solo come allenatore, so che ci darà una grande mano quando rientrerà, ma dal punto di vista umano è molto dispiaciuto e lo sono anche io. Vuole far vedere di essere una pedina importante per la squadra, ma so che sta soffrendo la situazione, vuole tornare in campo al più presto. In questo finale di stagione può essere un giocatore che ci farà fare il salto di qualità".

Massolin, è un giocatore che sposta gli equilibri, ha preso una contromisura?
"È vero, è un giocatore importantissimo, forse il più grosso talento della Serie B, tecnicamente parlando. Non possiamo lasciarlo giocare vicino alla nostra porta, l’idea di provare qualcosa di diverso rispetto al solito c’è, ma non voglio dire nulla per avvantaggiare il Modena".

Papu si sta allenando? Una data per il rientro?
"Certo, c’è chi si occupa di chi sta fuori, ma si allena sempre con noi. È difficile dare una data perché non è una cosa muscolare, ha questo problema che continua a tormentarlo, dobbiamo essere bravi a non fargli perdere la condizione aiutandolo a recuperare, so che appena rientrerà sarà determinante".

Di Mariano sta bene da sabato? Lo abbiamo visto zoppicare.
"Sta bene".

Cosa ti aspetti dalla squadra sabato?
"Dobbiamo avere coraggio e non pensare di difendere tutta la gara. Con squadre di questa qualità non puoi pensare di farlo. Difendere e ripartire è molto complicato, sono forti sia fisicamente che tecnicamente e creerebbero troppi pericoli. Non significa che andremo tutta la partita a prenderli in porta, ma non possiamo consegnarci all’avversario, abbiamo bisogno di punti e prestazioni importanti".

Dopo Modena ci saranno partite molto vicine, in questo caso devi ragionare anche in ottica delle prossime per calibrare il minutaggio dei giocatori
"È chiaro che quando ci sono giocatori con infortuni devi capire come utilizzare i sostituti, soprattutto chi non gioca da un po’. Queste valutazioni vanno sicuramente fatte".

Qualche ragazzo convocato?
"Ci sarà Boi, verrà anche il terzo portiere visto che c’è lo spazio per convocarlo".

Articoli correlati
Padova, Andreoletti: "Abbiamo concesso una rete evitabile, importante non perdere"... Padova, Andreoletti: "Abbiamo concesso una rete evitabile, importante non perdere"
Scontro diretto? No, direttissimo. Andreoletti presenta la sfida Padova-Bari: "Papu... Scontro diretto? No, direttissimo. Andreoletti presenta la sfida Padova-Bari: "Papu out"
Padova, Andreoletti: "Con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla" Padova, Andreoletti: "Con un pareggio non avremmo rubato assolutamente nulla"
Altre notizie Serie B
Juve Stabia, Abate: "Derby con l'Avellino nel momento migliore, siamo motivati" Juve Stabia, Abate: "Derby con l'Avellino nel momento migliore, siamo motivati"
Padova, il patron Banzato: "Centro sportivo e stabilità economica, i pilastri di... Padova, il patron Banzato: "Centro sportivo e stabilità economica, i pilastri di un club ambizioso"
Avellino, Sgarbi: "Bello tornara a casa, anche se in B ancora non ho dimostrato nulla"... Avellino, Sgarbi: "Bello tornara a casa, anche se in B ancora non ho dimostrato nulla"
Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie... Live TMWSampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez" Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez"
Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"... Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"
Padova, sei avvisato: il Modena farà gara cattivissima. Sottil: "Decurtati del bottino... Padova, sei avvisato: il Modena farà gara cattivissima. Sottil: "Decurtati del bottino all'andata"
Avellino, il derby per rilanciarsi: Ballardini spera di sfruttare il fattore Partenio... Avellino, il derby per rilanciarsi: Ballardini spera di sfruttare il fattore Partenio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
4 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
5 Sergej Milinkovic-Savic, il giallo di mercato fra Fiorentina e Lazio. Lotito ha rifiutato 140 milioni
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Conference League, il sorteggio degli ottavi sta per iniziare. La Fiorentina attende
Immagine top news n.1 Europa League, derby italiano agli ottavi di finale. Ecco il tabellone completo
Immagine top news n.2 Kane ha numeri da alieno, è tornato anche Musiala: Atalanta, alla "scoperta" del Bayern
Immagine top news n.3 Champions League, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco. C'è il tabellone completo
Immagine top news n.4 Un'altra notte da sogno per Bernasconi: il calcio italiano prende appunti. Anche Gattuso
Immagine top news n.5 Mauro Icardi di nuovo in Italia? C'è una priorità Galatasaray, ma l'apertura è totale
Immagine top news n.6 Juventus proiettata verso il futuro: al via la stagione dei rinnovi
Immagine top news n.7 Europa e Conference League, i risultati della serata e i tabelloni per gli ottavi di finale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.2 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.3 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Vicenza praticamente in B con merito. Il Crotone può fare qualche punto in più"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Spalletti, comunque avanti insieme? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conference League, il sorteggio degli ottavi sta per iniziare. La Fiorentina attende
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Colombo: "Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende solo da noi"
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 27^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 VAR sui secondi gialli e sui corner, ma anche il timer sulle rimesse: domani si riunisce l'IFAB
Immagine news Serie A n.5 Roma, Massara: "Col Bologna euro derby bellissimo. Peccato solo per il ranking"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Dybala è tornato in gruppo: punta ad una maglia da titolare con la Juve
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Derby con l'Avellino nel momento migliore, siamo motivati"
Immagine news Serie B n.2 Padova, il patron Banzato: "Centro sportivo e stabilità economica, i pilastri di un club ambizioso"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Sgarbi: "Bello tornara a casa, anche se in B ancora non ho dimostrato nulla"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa non si fida del Sudtirol: "È la squadra più in forma del campionato"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Pianese è 7^ in C con Birindelli: "Proprietà forte, ma il primo obiettivo è la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Sambenedettese, ecco il nuovo direttore sportivo: incarico affidato ad Andrea Mussi
Immagine news Serie C n.3 Foggia, stagione finita per Petermann: lesione del crociato anteriore e del menisco esterno
Immagine news Serie C n.4 Fontana: "Vicenza ormai certo della B. Gallo dà metodologia, mentalità e carattere"
Immagine news Serie C n.5 Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"
Immagine news Serie C n.6 Catania senza Forte nel big match contro la Salernitana: lesione muscolare per l'attaccante
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Parma-Cagliari, i ducali inseguono le quattro vittorie di fila
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Como Women punta su Saga per la difesa. Contratto fino al 2028 con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Scandalo in Austria: ex arbitro filma le calciatrici nello spogliatoio e in doccia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giuliani: "Qualificazioni Mondiali, girone difficile ma siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Greggi: "Felice di ritrovare il gruppo. Svezia e Danimarca test fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…