Padova, Andreoletti: "Domani out Barreca. Non so quando rientrerà Papu Gomez"

Matteo Andreoletti, tecnico del Padova, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Modena:

Il Modena è un avversario incontrato da poco, che tipo di partita si aspetta? Come sta il Padova?

"È un avversario forte, ci hanno messo in difficoltà anche qui in casa. Da loro sarà diverso, sicuramente. Hanno numeri da squadra molto importante per questa categoria. Noi vogliamo andare là per provare a essere propositivi, assumendoci anche qualche rischio: serve più coraggio rispetto alla gara di andata".

Equilibrio ma anche voglia di osare?

"Sì, non dobbiamo perdere mai questa voglia, a volte è la bravura degli avversari a impedirci questo e ci obbligano a schiacciarci, ma noi vogliamo essere sempre propositivi. Partite come quella dell’andata le vinci una volta ogni dieci, dobbiamo avere più coraggio, capendo i momenti della partita in cui è necessario soffrire, ma cercando di ridurli al minimo contro un avversario di primissimo piano".

Chi manca domani?

"Abbiamo qualche assenza domani: Fusi e Perrotta squalificati, Ghiglione e Papu non hanno ancora recuperato, speriamo di riaverli con noi quanto prima. Ieri ha avuto un problema Barreca, non sappiamo ancora che tipo di infortunio sia, potrebbe essere qualcosa di un po’ più lungo di ciò che speriamo. Nelle prossime ore capiremo".

Barreca domani dunque non ci sarà, ci possiamo aspettare Favale o uno tra Faedo e Capelli?

"Barreca era una scelta facile in questo periodo, è un’assenza importante che ci stravolge un po’ i piani. Oggi abbiamo fatto la rifinitura cercando di capire che soluzione trovare. Favale ultimamente ha trovato poco spazio, se partirà non avrà i 90 minuti e le alternative sono mettere in quella posizione uno tra Capelli e Faedo. Sono passate poche ore da questo infortunio, mi terrò questo dubbio fino alla fine".

Potrebbe arrivare un’occasione da titolare per Pastina in difesa e Giunti a centrocampo?

"Pastina è il sostituto naturale di Perrotta, so che molti sono stati colpiti dalla sua prestazione a Marassi, io conosco le sue qualità. Anche lui, come Favale, non ha 90 minuti. Giunti è una valida alternativa, non dimentichiamoci però di Crisetig, so che si fa trovare pronto al momento del bisogno: a centrocampo abbiamo molte soluzioni".

Giunti, hai avuto modo di conoscerlo, è un acquisto interessante? È già pronto?

"È un giocatore importante per il futuro ma anche per il presente del Padova. È del 2005 e, nonostante l’età, ha avuto un approccio molto positivo, vederlo dal vivo mi ha stupito. Deve ancora comprendere bene dove è finito ed è naturale che sia così, con il tempo riuscirà a trovare il proprio livello. Dobbiamo stare attenti a non bruciarlo, con le giuste dosi sarà utilizzato, abbiamo tanti giocatori in quei ruoli e non è il momento di sperimentare, dobbiamo affidarci alle nostre garanzie. In questo momento si sta adattando alla categoria".

Il Papu come sta moralmente?

"Mi dispiace per lui, non solo come allenatore, so che ci darà una grande mano quando rientrerà, ma dal punto di vista umano è molto dispiaciuto e lo sono anche io. Vuole far vedere di essere una pedina importante per la squadra, ma so che sta soffrendo la situazione, vuole tornare in campo al più presto. In questo finale di stagione può essere un giocatore che ci farà fare il salto di qualità".

Massolin, è un giocatore che sposta gli equilibri, ha preso una contromisura?

"È vero, è un giocatore importantissimo, forse il più grosso talento della Serie B, tecnicamente parlando. Non possiamo lasciarlo giocare vicino alla nostra porta, l’idea di provare qualcosa di diverso rispetto al solito c’è, ma non voglio dire nulla per avvantaggiare il Modena".

Papu si sta allenando? Una data per il rientro?

"Certo, c’è chi si occupa di chi sta fuori, ma si allena sempre con noi. È difficile dare una data perché non è una cosa muscolare, ha questo problema che continua a tormentarlo, dobbiamo essere bravi a non fargli perdere la condizione aiutandolo a recuperare, so che appena rientrerà sarà determinante".

Di Mariano sta bene da sabato? Lo abbiamo visto zoppicare.

"Sta bene".

Cosa ti aspetti dalla squadra sabato?

"Dobbiamo avere coraggio e non pensare di difendere tutta la gara. Con squadre di questa qualità non puoi pensare di farlo. Difendere e ripartire è molto complicato, sono forti sia fisicamente che tecnicamente e creerebbero troppi pericoli. Non significa che andremo tutta la partita a prenderli in porta, ma non possiamo consegnarci all’avversario, abbiamo bisogno di punti e prestazioni importanti".

Dopo Modena ci saranno partite molto vicine, in questo caso devi ragionare anche in ottica delle prossime per calibrare il minutaggio dei giocatori

"È chiaro che quando ci sono giocatori con infortuni devi capire come utilizzare i sostituti, soprattutto chi non gioca da un po’. Queste valutazioni vanno sicuramente fatte".

Qualche ragazzo convocato?

"Ci sarà Boi, verrà anche il terzo portiere visto che c’è lo spazio per convocarlo".