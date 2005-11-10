Arezzo-Cremonese 0-0, le pagelle: Sugli scudi Cerri e Luperto, ingenuo Pezzella
Stefano Scarpetti
Finisce a reti inviolate la gara delle 19.30 tra Arezzo e Cremonese, un risultato che lascia un pizzico di amarezza ai toscani per aver disputato oltre un'ora di gioco in superiorità numerica. Bella prestazione della squadra di Bucchi che riscatta la sconfitta contro il Sudtirol, molto deludente quella dei grigiorossi. Sei lombardi vogliono avvicinarsi alle zone alte della graduatoria devono fare molto di più
Le PAGELLE DELL’AREZZO (A cura di Stefano Scarpetti)
Nunziante 6 - Sceglie i tempi giusti nelle uscite, lo dimostra sbarrando la strada a Nasti dando fiducia all’intero reparto
Renzi 6 - Obbligato a mantenersi basso per limitare le offensive di Pezzella nella sua zona di competenza. Si affaccia raramente in avanti ad accompagnare la manovra amaranto.
Gilli 6.5 - Vince sistematicamente i duelli aerei con gli avversari. Non sempre preciso e pulito nei disimpegni dal basso ma si dimostra un pilastro della retroguardia.
Coppolaro 6 - Nei duelli con Nasti ne esce spesso vincente concedendo le briciole all’attaccante grigiorosso. Qualche imprecisione di troppo in uscita facendo venire qualche brivido ai compagni.
Righetti 6 - Se la deve vedere con un cliente difficile come Elia. Ha il merito di annullarlo puntando sull’anticipo e l’aggressività. Si fa vedere con qualche sgroppata in avanti, cerca spesso il dialogo con i compagni.
Sala 6.5 - Parte in maniera timida soffrendo l’intraprendenza dell’asse Vandeputte-Pezzella, con il passare dei minuti cresce dando il suo apporto in fase offensiva. La sua crescita nella seconda parte è esponenziale, una sua giocata genera il secondo giallo e la conseguente espulsione di Pezzella.
Dal 77’Cianci sv
Chierico 6 - Vince il ballottaggio con Viviani in sostituzione di Iaccarino. La sua prestazione è convincente, fatica nel fare filtro in avvio di fronte al lungo possesso portato dai grigiorossi poi con il passar del tempo sale in cattedra
Dal 72’ Mawuli 6 - Il suo inserimento garantisce maggiore fisicità e fosforo alla squadra di Bucchi.
Ionita 6.5 - Non sempre preciso nei passaggi ma il moldavo mette al servizio dei compagni la sua esperienza accompagnando spesso la manovra offensiva.
Pattarello 5.5 Ingaggia un duello con Pezzella, non riesce quasi mai ad uscirne vincitore nel primo tempo, qualcosa meglio nella ripresa ma gli manca lo spunto nei sedici metri avversari.
Dal 62' Arena 6 - Il suo inserimento garantisce alla squadra di Bucchi più freschezza ed intraprendenza, maggiormente nei primi dieci minuti dal suo ingresso poi Barbieri gli prende le misure.
Cerri 6.5 - Partita di grande spessore la sua, prezioso il suo contributo nella prima parte dove riesce ad arpionare molti palloni consentendo alla squadra di salire. Ci vuole un grande intervento di Fulignati per negargli la gioia del gol, molto ingenua l’ammonizione.
Dal 62' Mancuso 6 - Ci mette voglia e determinazione nella mezzora in cui viene impegnato per dare il suo apporto al forcing dei suoi. Vicino al gol in due occasioni
Leone 5.5 - Schierato da esterno offensivo si accende a tratti senza riuscire ad incidere nella zone determinanti.
Dal 62' Tavernelli 6 - Dimostra di non essere al meglio, qualche sgroppata interessante intervallata da errori evitabili
Allenatore: Bucchi 6.5 - Prepara la partita nel migliore dei modi mettendo una squadra compatta ed equilibrata, abile a difendersi in maniera molto ordinata non concedendo spazi al titolato avversario. La squadra è cresciuta con il passare dei minuti, prendendo poi il comando delle operazioni in una ripresa tutta di marca amaranto. Prestazione incoraggiante in vista del futuro
PAGELLE DELLA CREMONESE (A cura di Stefano Scarpetti)
Fulignati 6.5- Il suo intervento su Cerri al quarto d’ora della ripresa salva il risultato. Per il resto conferisce sicurezza e tranquillità ad un reparto messo sotto pressione a lungo nella ripresa.
Bianchetti 5.5 - In un ruolo non suo fatica a tenere a bada le sgroppate degli esterni amaranto. Soprattutto nella ripresa nella sua zona di competenza arrivano molti cross portati da Righetti.
Luperto 6.5 - Quando c’è da stringere i denti lui non si nasconde mettendo sul piatto della bilancia la sua fisicità unita al senso di posizione sempre eccellente. Un baluardo di fronte agli attacchi dei toscani.
Baschirotto 6 - Discorso similare di quello fatto per il compagno di reparto, l’ex Lecce mette al servizio la sua esperienza nel secondo tempo quando la Cremonese è costretta a difendersi ad oltranza
Pezzella 5- La sua gara non era iniziata male tutto sommato, qualche buona sgroppata sulla fascia sinistra. Nella ripresa si fa espellere in maniera molto ingenua subendo due gialli nel giro di pochi minuti.
Collocolo 5.5 - Fa girare la palla in maniera lenta e compassata, non riuscendo mai a dare il cambio di marcia alla squadra.
Dal 54' Berti 6- Prova a dare qualcosa in più l’ex Cesena. Tuttavia si deve dedicare maggiormente alla fase di non possesso, soprattutto dopo l’espulsione di Pezzella
Grassi 6 - Lotta in mezzo al campo ingaggiando duelli talvolta rusticani con i centrocampisti avversari. Cerca di dare linfa e ordine alla manovra, riuscendoci solo a tratti.
Dal 67' Lottici Tessadri 6 - Il suo ingresso permette alla Cremonese di trovare maggiori linee di passaggio uscendo maggiormente dal proprio guscio
Elia 5 - Mai in partita l’ex Empoli, sistematicamente neutralizzato da Righetti e Ionita. Dopo l’espulsione viene abbassato sulla linea dei difensori subendo la brillantezza dello sgusciante Arena.
Dal 77' De Luca sv
Thorsby 5.5 - Mette al servizio la sua fisicità nel primo tempo, contendendo spesso palla nell’area dell’Arezzo. Nella ripresa si deve dedicare alla fase di non possesso subendo l’intensità avversaria.
Vandeputte 6 - Qualche buona giocata soprattutto in avvio sulla fascia sinistra. Cerca il dialogo con Pezzella mettendo qualche filtrante in area.
Dal 67' Licina 6.5 - Fa vedere la sua straordinaria qualità di cui dispone con qualche giocata in verticale.
Nasti 5.5 - Si fa vedere solo in un’occasione quando si fa ipnotizzare da Nunziante, per il resto corre spesso a vuoto.
Dal 54' Barbieri 6 - Il suo inserimento si rivela importante soprattutto in fase difensiva anche se si rivela una mossa, a quel punto della partita un tantino rinunciataria.
Allenatore: Pecchia 5.5 - Deludente la prestazione dei lombardi, capaci solo di fare uno sterile possesso di palla nel primo tempo per consegnarsi alla maggior intensità degli avversari nella ripresa. L'espulsione di Pezzella ha complicato la gara certo, ma la squadra vista al Città d'Arezzo sembra lontana parente da chi deve lottare per le prime posizioni. Come scusante le assenze di cinque elementi importante dello scacchiere grigiorosso.