Il derby toscano tra Arezzo e Pisa chiude il programma domenicale della 14ª giornata del campionato di Serie B. Calcio d'inizio fissato alle ore 19.30 allo stadio Città di Arezzo. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre, con Fabio Caserta e Paolo Bianco chiamati a fare i conti con diverse assenze. Il tecnico amaranto, privo degli indisponibili Chierico e Ferrari, si affida al 4-3-3 con Mancuso come riferimento offensivo e Pattarello tra i titolari. A centrocampo spazio all'ex Ionita, mentre tra i pali ci sarà Nunziante. Paolo Bianco, invece, deve rinunciare agli infortunati Bozhinov e Petagna, oltre ai lungodegenti Lusuardi e Buffon. Il tecnico nerazzurro opta per il 4-3-2-1, con Loyola, Correia e Leone in mezzo al campo e la coppia Marras-Rao a supporto dell'unica punta Pittarello.

Arezzo-Pisa, le formazioni ufficiali

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Gilli, Righetti; Tavernelli, Mawuli, Ionita; Pattarello, Mancuso, Tavernelli. A disposizione: Seculin, Mena Martinez, Coppolaro, Leone, Cerri, Sala, Arena, Cagnano, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri. Allenatore: Fabio Caserta.

PISA (4-3-2-1): Scuffet; Zanon, Primasso, Caracciolo, Leris; Loyola, Correia, Leone; Marras, Rao; Pittarello. A disposizione: Loria, Confente, Angori, Canestrelli, Tramoni, Ferrah, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Piccinini.

Allenatore: Paolo Bianco.