Serie B, alla Sampdoria non basta Bonazzoli: la Cremonese passa 2-1
Alessandra Stefanelli
La Sampdoria prova a fare il massimo con un uomo in meno, ma alla fine a vincere è la Cremonese. Blucerchiati subito in dieci per il rosso subito da Delli Carri al 4’, due minuti più tardi arriva la rete del vantaggio della Cremonese firmato da Krastev. Al 79’ la Samp pareggia grazie al gol firmato da Meijer, ma non basta: all’83’ Bonazzoli sigla il gol della vittoria ospite che vale anche il sorpasso in classifica.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Modena-Padova 3-0
20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago
Sudtirol-Mantova 0-2
45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo
Sampdoria-Cremonese 0-1
6’ aut. Krastev (C), 79’ Meijer (S), 83’ Bonazzoli (C)
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33*
Modena 30*
Mantova 25*
Ascoli 24*
Avellino 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19*
Carrarese 19*
Sudtirol 18*
Cremonese 18*
Sampdoria 17*
Hellas Verona 17*
Padova 16*
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva