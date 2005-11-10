La Sampdoria prova a fare il massimo con un uomo in meno, ma alla fine a vincere è la Cremonese. Blucerchiati subito in dieci per il rosso subito da Delli Carri al 4’, due minuti più tardi arriva la rete del vantaggio della Cremonese firmato da Krastev. Al 79’ la Samp pareggia grazie al gol firmato da Meijer, ma non basta: all’83’ Bonazzoli sigla il gol della vittoria ospite che vale anche il sorpasso in classifica.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Modena-Padova 3-0

20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago

Sudtirol-Mantova 0-2

45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo

Sampdoria-Cremonese 0-1

6’ aut. Krastev (C), 79’ Meijer (S), 83’ Bonazzoli (C)

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33*

Modena 30*

Mantova 25*

Ascoli 24*

Avellino 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19*

Carrarese 19*

Sudtirol 18*

Cremonese 18*

Sampdoria 17*

Hellas Verona 17*

Padova 16*

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva