Dopo l'esonero di Cristian Bucch l'Arezzo ha deciso di affidare la panchina a Fabio Caserta. Il tecnico è atteso subito da un impegno importante: domenica gli amaranto affronteranno il Pisa e, almeno inizialmente, non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti tattici.

Come potrebbe giocare l'Arezzo di Caserta

Con Bucchi l'Arezzo ha utilizzato il 4-3-3, sistema di gioco che con ogni probabilità verrà confermato anche da Caserta in occasione della sfida di domenica contro il Pisa. Nella prima parte della sua carriera, infatti, il tecnico ha spesso impostato le proprie squadre con questo modulo. Nelle esperienze più recenti, però, qualcosa è cambiato: sia a Bari sia a Empoli Caserta ha scelto il 3-5-2, adottando quindi una difesa a tre.



Non è dunque da escludere che, dopo aver preso confidenza con la squadra, il nuovo allenatore possa lavorare nelle prossime settimane per modificare l'assetto tattico dell'Arezzo. Gli interpreti a disposizione sembrano esserci per permettere il passaggio alla linea a tre e il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un'ulteriore occasione per intervenire sulla rosa, andando a cercare elementi funzionali al nuovo sistema di gioco.