Juventus, il tema Vlahovic è rimandato all'estate. Ma il Bayern intanto osserva interessato

La Serbia è ormai vicinissima all’eliminazione dal Mondiale 2026 e, con essa, anche Dusan Vlahovic vede svanire il sogno di giocare negli Stati Uniti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ko per 2-0 contro l’Inghilterra ha compromesso definitivamente le speranze della squadra di Paunovic, lontanissima dal possibile ripescaggio via Nations League. La delusione ha acceso la frustrazione di molti giocatori, tra cui Filip Kostic, che ha sottolineato quanto un diverso lavoro tecnico avrebbe potuto cambiare il loro percorso.

Per Vlahovic, sceso in campo contro l’Inghilterra, lo scenario cambia soprattutto sul fronte personale e di mercato. L’attaccante resta fondamentale per la Juventus di Spalletti ed è il miglior marcatore stagionale della squadra, con 3 gol in campionato e 6 complessivi. Tra club e giocatore esiste un patto preciso: discutere del futuro soltanto a fine stagione, evitando distrazioni in corso d’opera. La dirigenza bianconera è consapevole che, con la sua scadenza fissata a giugno, l’attenzione dei grandi club continuerà a crescere.

Su di lui, infatti, c’è soprattutto il Bayern Monaco, che nei mesi scorsi ha già illustrato il proprio progetto tecnico al serbo. Vlahovic apprezza la Bundesliga, campionato che ritiene adatto alle sue caratteristiche, e non ha intenzione di modificare le sue richieste economiche, rimaste in linea con l’attuale ingaggio.