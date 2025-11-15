Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Roma cerca disperatamente un attaccante per gennaio: Zirkzee in pole, Godts il piano B

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:49
Giacomo Iacobellis

I Friedkin vogliono accontentare Gian Piero Gasperini già nel prossimo mercato di gennaio, quando la Roma proverà a intervenire con decisione per rinforzare il reparto offensivo. Dovbyk e Ferguson, del resto, non hanno mai convinto del tutto: meglio l’ucraino, che pur tra alti e bassi ha già tolto le castagne dal fuoco in più di un’occasione, ma entrambi faticano a integrarsi completamente nelle idee dell’allenatore. Da qui l’esigenza di aggiungere un profilo di peso, capace di garantire profondità e soluzioni immediate a un progetto che necessita di ulteriore spinta nella seconda parte di stagione.

Il nome in cima alla lista resta Joshua Zirkzee,
Ormai ai margini del Manchester United e sempre più lontano anche dalla Nazionale olandese, l’ex Bologna non trova spazio a Old Trafford e rischia seriamente di compromettere le sue chance di andare al Mondiale, motivo per cui a gennaio potrebbe chiedere la cessione. La Roma è pronta a farsi avanti con un prestito con diritto di riscatto, coprendo un ingaggio pesante da 5 milioni fino al 2029. Ma lo United, come già accaduto per Hojlund ceduto al Napoli in estate, non ha ancora aperto alla partenza: un’ostrica difficile da scalfire, che richiederà tempo e pazienza.

Spunta un altro profilo olandese
Intanto a Trigoria cresce la curiosità per Mika Godts, talento belga classe 2005 dell’Ajax. Trequartista moderno, versatile e in piena esplosione, ha già messo insieme 5 gol e 4 assist in 14 presenze. Il club olandese lo valuta oltre 20 milioni, ma la stagione deludente dei Lancieri e una situazione economica non brillante potrebbero abbassare le pretese. Zirkzee resta il sogno, Godts la possibile opportunità. Gennaio si avvicina, e la Roma non vuole farsi trovare impreparata.

