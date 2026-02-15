Serie B, poche emozioni tra Avellino e Pescara: scialbo 0-0 al 45'
Si è concluso il primo tempo di Avellino-Pescara. Poche emozioni al Partenio e uno 0-0 che rispecchia l’andamento della gara. Al momento prevale la paura di perdere una sfida cruciale per la permanenza nella categoria.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 1-2
48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1
2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2
37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Empoli – Reggiana 1-1
26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)
Avellino – Pescara 0-0 - In corso