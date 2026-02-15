Empoli, Dionisi: "Ci siamo complicati la vita. Loro in vantaggio senza tirare in porta"

Il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro la Reggiana. Di seguito le sue parole riportate da Empolichannel.it:

"La partita l’abbiamo vista tutti. Ci siamo complicati la vita perché loro sono venuti qui con lo stesso atteggiamento mostrato contro il Mantova: avevano fatto un solo tiro in porta e avevano segnato, poi si erano abbassati molto. Oggi sono andati in vantaggio senza nemmeno tirarci in porta, entrando in area e sfruttando un nostro fallo. Dopo essere andati sotto potevamo rischiare di avere paura o fretta, ma questo non è successo. Siamo stati un po’ lenti, è vero, ma non era facile perché loro giocavano tutti sotto la linea della palla e ripartivano con lanci lunghi. Quando una squadra si chiude così, se non vinci i duelli individuali diventa difficile. Sul momento della squadra non credo sia solo una questione mentale o fisica. Guardiamo il curriculum dei nostri ragazzi: molti l’anno scorso non erano titolari fissi in Serie B. Sono stati scelti per le loro qualità, ma vanno supportati. Nessuno dei nostri attaccanti è mai andato in doppia cifra in Serie B, quindi dobbiamo sostenerli e aiutarli a crescere. Oggi Steven ha segnato e non abbiamo perso: è un segnale. Abbiamo giocatori bravi ma che devono essere messi nelle condizioni giuste. Non abbiamo tanti elementi che risolvono le partite da soli, quindi dobbiamo crescere come squadra. Un mese fa eravamo messi meglio, ma ora bisogna pensare alla prossima: a Frosinone affronteremo una squadra forte, con individualità importanti, ma non andremo lì battuti".