Ufficiale
Avellino, arriva in prestito dalla Roma il difensore classe 2006 Filippo Reale
TUTTO mercato WEB
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale.
Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino.
Dopo la lunga trafila nel settore giovanile giallorosso da luglio 2025 a gennaio 2026 ha collezionato 3 presenze in serie B con la maglia della Juve Stabia in quella che è stata la sua prima esperienza tra i professionisti.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile