Avellino in chiusura per Reale della Roma. E c'è un sondaggio per Cistana dello Spezia
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:34Serie B
Tommaso Maschio

L’idea generale sul mercato è quella di prendere prima un under e poi un over in difesa”, il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello nella giornata di ieri ha parlato così delle priorità del mercato invernale del club campano. L’under di cui aveva parlato, secondo quanto riferito da Il Mattino, sarebbe quel Filippo Reale, classe 2006, che la Juve Stabia rimanderà alla Roma per fine prestito – dopo appena tre presenze stagionali – e che gli irpini avrebbero già bloccato per la seconda parte della stagione.

Più lungo invece il discorso relativo al calciatore esperto che andrebbe a completare il reparto. Nella giornata di ieri c’è stato infatti un contatto con lo Spezia per Andrea Cistana, classe ‘97 in uscita dopo aver trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, che piace però anche al Bari. I liguri infatti si sono inseriti nella trattativa per Alessandro Pio Riccio della Sampdoria, classe 2002 che piaceva anche ai biancoverdi, che dovrebbe sostituire l’ex Brescia nella rosa di Donadoni.

Gli altri nomi sono quelli del gettonatissimo Alessandro Dellavalle, classe 2004 di proprietà del Torino, ma in prestito al Modena che non vuole privarsene nonostante sia sceso in campo in appena cinque occasioni in questi primi sei mesi della stagione. L’altro nome invece è quello del brasiliano, anch’egli classe 2004, Pedro Felipe de Jesus Gomes che milita nella Juventus Next Gen dove ha collezionato 31 presenze negli ultimi due anni e mezzo.

